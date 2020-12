Frank Vandenbroucke prêt à durcir les mesures contre les « lockdown parties »

Pour lutter au mieux contre les différentes « lockdown parties » qui sont arrêtées tous les jours par la police, les autorités pourraient durcir les amendes pour les participants.

Alors que les « lockdown parties » se multiplient dans notre pays depuis quelques jours, les autorités se demandent comment faire pour endiguer ce phénomène alors que les fêtes de fin d’année approchent. Interrogé ce matin sur la VRT, le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke a ainsi plaidé pour une réaction plus forte envers les « 20% de la population qui gâchent » les efforts des autres. « Si nécessaire, nous devons non seulement appliquer plus strictement les mesures existantes, mais aussi mettre en place de nouvelles mesures ici et là pour que les gens suivent les règles de base », a-t-il affirmé.

« Ma patience avec ceux qui s’essuient les pieds sur les mesures corona depuis des mois a atteint ses limites. Non, je ne comprends pas que votre liberté de faire la fête doive primer sur la liberté de chacun », a de son côté déploré Marc Van Ranst sur Twitter.

Mijn geduld met diegenen die al maandenlang hun voeten vegen aan de coronamaatregels is echt op. Neen, ik begrijp niet dat jullie vrijheid om te feesten voorrang zou moeten hebben op de vrijheid van iedereen. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) December 14, 2020

Parmi les nouvelles mesures évoquées, plusieurs médias belges parlent d’un durcissement des amendes pour les participants à ces fêtes illégales. Elles passeraient de 250€ actuellement à 750€ dans un futur proche. Une somme également avancée par Sudpresse, qui se base sur les propos d’un propriétaire de gîte mis en garde par la police. « Il est prévu d’augmenter les sanctions face à la multitude de ce genre d’événements organisés ces dernières semaines », confirme de son côté la DH.

Le PS opposé à cette mesure

Cette mesure ne plaît cependant pas à tout le monde. Au micro de BelRTL, le chef de groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej a d’ores et déjà estimé que « ce serait une erreur d’augmenter les amendes » pour les organisateurs et participants de fêtes. Il faut plutôt voir « si les amendes sont appliquées correctement. C’est aux procureurs généraux de nous le dire ».