Elle pensait découvrir un fossile, c’était une grenade qui a explosé dans sa cuisine

Une Anglaise et sa fille ont frôlé la mort après avoir ramené un objet qui ressemblait à un fossile de la plage. Il s’agissait en fait d’une grenade de la Seconde Guerre Mondiale.

Sacrée mésaventure pour Jodie Crews, une mère de famille anglaise, et sa fille Isabella. Vendredi, elles ont découvert sur la plage de Sandow un objet qu’elles ont pris pour un fossile. Pour s’assurer qu’il s’agissait bien du reste d’un animal ou d’un végétal, Jodie a publié une photo de sa découverte sur un forum d’archéologie. Là, les internautes lui ont annoncé qu’il s’agissait probablement de vomi de baleine, aussi appelé ambre gris, une matière rare et très recherchée qui peut se vendre à plus de 26.000 € le kilo.

Un des internautes lui a également conseillé de faire un trou dans le « fossile » grâce à une aiguille, afin de voir si une fumée blanche caractéristique s’en dégageait. Sauf qu’au lieu de produire cette fumée, l’objet a pris feu entre les mains de Jodie. Il s’agissait en fait d’une ancienne grenade de la Seconde Guerre Mondiale, selon les pompiers.

« J’étais en mode survie »

« Elle s’est transformée en boule de feu. Ma fille a quitté la pièce en courant. J’ai attrapé la grenade et je l’ai lancée dans l’évier de la cuisine », explique Jodie à Metro UK. « Je suis ensuite montée à l’étage pour mouiller des essuies et les jeter par-dessus. L’adrénaline a pris le dessus. J’étais en mode survie. Ma première pensée a été de sauver ma fille, puis ma maison et mes animaux ».

« Nous avons été incroyablement chanceuses. Cela aurait pu être mille fois pire. L’évier est sérieusement endommagé. Tous mes amis m’ont fait promettre de ne plus rien ramasser à la plage », conclut la mère d’Isabella qui s’en sort finalement avec une grosse frayeur.