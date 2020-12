Alexandra, de Koh-Lanta, en colère: « Tout ce qu’on retient, ce sont mes pieds dégueulasses »

Alexandra, la gagnante de la dernière saison de Koh-Lanta, est la cible de nombreuses critiques pour son physique.

C’est finalement Alexandra qui a emporté la dernières saison de Koh-Lanta. Mais cela ne lui a pas suffi à séduire tout le monde. La jeune maman est souvent attaquée pour son physique.

L’une des épreuves qui marqué sa participation est celle des poteaux. Un détail a alors retenu l’attention des internautes, qui n’y ont pas été de main morte sur les critiques. «J’ai entendu qu’on critiquait mes pieds sur les poteaux. Quand je vois que tout ce qu’on retient, ce sont mes pieds dégueulasses sur les poteaux après 45 jours d’aventure, ça me dégoûte!»

«Les filles reçoivent plus de critiques que les garçons»

Ces critiques la touchent, et elle s’en agace de plus en plus. «Depuis le début de l’aventure, je subis beaucoup de critiques sur mon physique malgré mes performances», explique-t-elle dans Télé Star. «Sans vouloir être féministe outre-mesure, j’ai remarqué que les filles, on se prenait beaucoup de critiques sur notre comportement au fil des épisodes, tandis que les garçons sont souvent considérés comme des demi-dieux. Telle ou telle est grande gueule, l’autre à des poils, l’autre n’est pas jolie… Je trouve ça choquant.»

Elle ne cache pas qu’en se lançant dans Koh-Lanta, elle a joué la victoire, pas le style. «En allant là-bas, je n’ai pas mis en avant l’esthétique. J’ai gardé mon énergie pour les épreuves, pour aller chercher à manger, pas pour me coiffer. Je n’ai pas bronzé, pour éviter les insolations.»

Alexandra retiendra toutefois que de nombreux téléspectateurs sont moins aigris. «J’ai des messages de gens touchés par ma détermination», a-t-elle assuré. C’est certes plus agréable que se faire critiquer pour ses pieds.