Elia group: Be our spark

Hanne vient de terminer ses études. Nicholas vient de Nouvelle-Zélande. Et Adriaan a quitté l’aviation pour la haute tension. Trois témoignages, un point en commun : 2020 était l’année de leurs débuts chez Elia.

Hanne, Internal Consultant

« On ressent une forte complicité. »

Young potentials

« J’ai vécu en Allemagne l’année dernière et j’avais postulé pour un emploi chez 50Hertz. C’était un contact agréable, mais le moment n’était pas idéal. Un peu plus tard, j’ai vu une offre d’emploi dans leur société mère Elia en Belgique. Ici aussi, la communication a été fluide et claire. J’étais à mon aise dès le début. »

Se découvrir soi-même

« Je travaille ici en tant que Consultante Interne, un programme de deux ans pour jeunes diplômés. On travaille sur différents projets de plusieurs mois chacun, dans différents départements. En variant les environnements, on se familiarise avec toute l’organisation et on découvre ce qui vous correspond le mieux. »

Forte complicité

« J’adore la culture d’Elia. On investit en vous, on est à l’écoute de vos questions et de ce que vous ressentez. Il n’y a aucune rivalité, bien au contraire, on ressent une forte complicité. »

Satisfaite de ma situation

« Je suis encore dans la phase des premières impressions, qui sont d’ailleurs positives. Mais il est trop tôt pour dire comment je vois mon avenir. Je suis curieuse de découvrir à quoi ressemble la vraie vie professionnelle. Humer l’ambiance d’un bureau bondé. Pour l’instant, je ne connais que la version corona. »

Nicholas, technicien haute tension

« Un cadre stimulant intellectuellement. »

Je ne connaissais rien à la technologie

« J’avais fait des études de comptabilité en Nouvelle-Zélande. Mais grâce au club de rugby ici, j’ai pu me lancer en tant que technicien dans le secteur de l’énergie. Ce que j’ai fait pendant cinq ans. Je ne connaissais rien à la technologie et j’ai tout appris sur le tas. Quand j’ai postulé chez Elia, ils ont vu mon potentiel, mais mes connaissances étaient trop limitées. »

Parole tenue

« Ils ont été très sympas. ‘Travaille sur les fondements et reviens plus tard’, m’ont-ils dit. C’est ce que j’ai fait. J’ai étudié l’électricité en cours du soir tout en acquérant de l’expérience. Un an et demi plus tard, je me suis représenté et j’ai été embauché. Ils ont donc tenu parole. »

Deux pas en avant

« À ce moment-là, j’étais déjà chargé de travaux, mais chez Elia, tout le monde commence à zéro. On fait un pas en arrière, puis deux en avant. La haute tension est un monde complexe et la sécurité est trop importante pour qu’on vous jette à l’eau. Il faut d’abord regarder et apprendre. C’est logique. »

Très content

« Il y a encore un tas de choses à apprendre et les opportunités de carrière sont nombreuses. Je continuerai aussi à étudier pour me perfectionner. Je suis très content d’Elia et compte rester longtemps en Belgique. Bien que la vie en Nouvelle-Zélande soit plus amusante en ce moment. Il n’y a presque pas de corona et il y a moins de restrictions. »

Adriaan, Governance Safety Manager

« Je connaissais Elia de nom, c’est tout. »

37 ans, et maintenant ?

« Je ne cherchais pas activement un emploi, mais gardais un œil sur LinkedIn. Même si j’ai apprécié mon ancien travail toutes ces années, j’ai raté certaines opportunités. Surtout depuis le corona. Puis j’ai vu cet emploi chez Elia et je me suis renseigné. »

Les enfants en bruit de fond

« À chaque étape du processus, l’offre devenait plus intéressante et mon intuition a vu juste. Une entreprise saine, des ambitions de croissance, de l’innovation … Dès les entretiens d’embauche, j’entendais des enfants en bruit de fond et j’ai découvert l’ambiance familiale d’Elia. Tout le monde était toujours terre à terre et chaleureux. »

Un sentiment de bienvenue, même en virtuel

« Tout le monde parle ‘d’onboarding’ aujourd’hui. À juste titre, car ma période de préavis était très longue. Dès lors, l’appli fournie aide à se mettre dans l’ambiance. Un accueil chaleureux du CEO et des RH, et tout ce que vous devez savoir sur Elia. Ambitions, valeurs, sécurité … »

Les challenges des premiers mois

« Un nouveau secteur, de nouveaux collègues, une nouvelle façon de travailler. Mais j’ai pu y apporter mon expertise et mes savoirs. C’est utile pour trouver sa place. Et tout le monde fait de grands efforts pour rester en contact. Même pendant le confinement. »

Un emploi chez Elia vous tente ?

Be our spark ! Regardez sur jobs.eliagroup.eu