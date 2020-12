Les employeurs belges confiants pour 2021

Plus de 60% des employeurs belges sont confiants quant à l’évolution du marché du travail au cours de l’année prochaine, selon une enquête réalisée par le site d’offres d’emploi Indeed.

En Belgique, 42% des entreprises prévoient de recruter au moins autant, voire plus de travailleurs d’ici 2021, par rapport à la période qui a précédé la crise sanitaire. C’est davantage que les employeurs sondés aux Pays-Bas (38%), en Allemagne (36%) et en

France (35%).

Les travailleurs inquiets pour la sécurité d’emploi

Les travailleurs belges, en revanche, se montrent nettement moins optimistes que les employeurs puisqu’à peine un quart d’entre eux se montre optimiste par rapport au marché du travail en 2021. Quatre travailleurs belges sur 10 sont même prêts à abandonner une partie de leur package salarial pour s’assurer une sécurité

de l’emploi.

Employeurs et travailleurs sont par contre davantage sur la même longueur d’onde concernant le lieu de travail en 2021 et accordent une attention particulière à l’hygiène, à la santé et à la sécurité. Le bien-être et la santé mentale au travail sont également jugés importants, tout comme la flexibilité dans le travail.