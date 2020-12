Rien de plus sain que de cuisiner à la vapeur

Avec la technologie vapeur de Miele, c’est d’autant plus agréable. Le moyen le plus simple consiste à utiliser l’application Miele ‘Steam Guide’, qui vous offrira la solution adéquate en un rien de temps. De plus, la plupart des fours à vapeur disposent de programmes automatiques grâce auxquels il vous suffit de cliquer sur le produit que vous souhaitez préparer. Vous trouverez ci-dessous la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur la cuisine à la vapeur.

Comment cuire à la vapeur différents ingrédients qui doivent être prêts ensemble ?

Si vous voulez vous faciliter la tâche, choisissez un appareil équipé de la fonction « cuisson automatique de menu ». Sur l’écran, cliquez sur les produits que vous souhaitez préparer et l’appareil vous indique quand chaque ingrédient peut être placé dans le four à vapeur. Grâce à cette fonction, tous les ingrédients seront prêts ensemble.

Si votre four n’est pas équipé de la fonction « cuisson automatique de menu », jetez un coup d’œil à l’aperçu de Miele et faites vous-même le calcul. Si vous souhaitez cuire à la vapeur un morceau de bar avec des carottes et des pommes de terre, placez-les dans le four à vapeur en commençant par l’aliment nécessitant le plus long temps de cuisson et ainsi de suite.

Ma viande aura-t-elle une croûte ?

Si vous voulez que votre filet d’agneau ou votre filet de porc soit doté d’une jolie croûte, après avoir cuit votre viande à la vapeur, vous pouvez brièvement la passer dans la poêle. Si vous avez un four à vapeur combiné, à savoir un appareil qui combine toutes les fonctions d’un four traditionnel et d’un four à vapeur, cela peut être obtenu en une seule préparation. En utilisant le thermomètre à aliments, vous pouvez même préparer votre viande exactement à la température à cœur souhaitée.

Le nettoyage d’un four à vapeur nécessite-t-il un travail fastidieux ?

Non, après la cuisson à la vapeur, seules les parois intérieures de l’appareil sont recouvertes d’humidité, que vous pouvez facilement ôter à l’aide d’un chiffon en microfibre. Si vous possédez un four à vapeur combiné, c’est encore plus simple car cet appareil dispose d’une fonction de séchage : l’appareil sèche dès lors lui-même en 20 minutes.

Jusqu’à quel niveau puis-je remplir un plat pour four à vapeur ?

Il est important que la vapeur puisse bien atteindre la préparation de tous les côtés. Pour un légume tel que le chou-fleur ou le brocoli, par exemple, mieux vaut remplir à ras bord votre plat pour four à vapeur. En raison de la forme de ces légumes, la vapeur pourra alors atteindre l’entièreté du légume. Avec des légumes comme les asperges ou les petits pois, qui sont lisses et fort rapprochés, il est important que le plat ne soit pas trop rempli. Dans ce cas, il est donc préférable de répartir la quantité dans plusieurs plats.

Dois-je ajouter de l’eau dans le plat pour four à vapeur ?

L’ajout d’humidité à la préparation dans le plat pour four à vapeur n’est nécessaire que pour les préparations telles que les pâtes sèches, le riz, le quinoa et les céréales car ces produits doivent pouvoir absorber l’humidité.

Outre les légumes, que puis-je cuire à la vapeur ?

Les légumes sont bien sûr un classique car ils vous permettent clairement de voir que la couleur est conservée après la cuisson à la vapeur. Le goût est également très pur sans ajout d’herbes. Cependant, la variété de produits que vous pouvez cuire à la vapeur est quasi infinie : pensez aux pâtes, au riz, au risotto, au riz au lait et même à la confiture. De plus, la jutosité d’un poisson ou d’un morceau de filet de poulet cuit à la vapeur est incomparable, sans oublier les desserts, comme la crème brûlée, le flan ou les gâteaux.

Comment cuire à la vapeur de la viande ou du poisson ?

La viande est mieux cuite à la vapeur lorsqu’elle a été mise sous vide. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un tiroir sous vide, que Miele propose également. Avec la viande qui a été mise sous vide, aucune humidité ne peut s’échapper pendant la préparation et tous les jus sont conservés de manière optimale. Vous pouvez également emballer la viande dans une pellicule plastique résistante à la chaleur. C’est une bonne alternative si vous ne disposez pas encore de tiroir sous vide.

Pour cuire du poisson à la vapeur, utilisez un plat perforé pour four à vapeur et mettez-y une couche de beurre ou d’huile pour éviter que le poisson ne colle au fond du plat. Pour les températures et temps de cuisson, vous pouvez utiliser l’application ou encore la fonction « programmes automatiques » de l’appareil.

Puis-je également chauffer / décongeler avec un four à vapeur ?

Cela peut très bien se faire et même beaucoup plus uniformément que dans un four à micro-ondes. La vapeur agit en effet de manière uniforme sur les aliments de l’extérieur vers l’intérieur. Pour les températures et les durées, vous pouvez utiliser l’application ou encore la fonction « Applications spéciales » sur les fours à vapeur combinés.

