VIDEO. Elle voulait revoir la neige avant de mourir

Une patiente d’un hospice, qui se savait condamnée, a demandé à pouvoir sortir de l’établissement pour revoir une dernière fois la neige.

L’hospice de St Richard a posté les images de Helen Kennaway, dans son lit mais sous une pluie de neige. C’est en effet une société d’animation qui a pu exaucer ce dernier rêve.

L’établissement de soins a pu compter sur « Chris et sa machine à neige », a expliqué un responsable. Chris possède en effet une entreprise de divertissement non loin de l’hospice voisine, et donc de quoi provoquer une cascade de neige artificielle.

« C’est toujours un privilège pour l’équipe d’aider à rendre le temps aussi personnel et spécial que possible », a ajouté l’hospice.

We love this video of Helen 💙 We are thrilled to have been able to make her wish to see the snow a reality ❄️ #WorcestershireHour pic.twitter.com/OmkAdWUXQO

— St Richard's Hospice (@StRichardsHosp) December 9, 2020