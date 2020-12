Un Chinois achète un fût de vin français au prix record de 780.000 €

Malgré les crises sanitaire et économique en France, la traditionnelle vente caritative de vin des Hospices de Beaune, dans la région vinicole de Bourgogne (centre-est), a établi dimanche un nouveau record avec la vente d’un fût à 780.000 euros à un acheteur chinois, un montant inégalé dont le produit ira entièrement aux soignants victimes de la Covid-19.

« Dans le monde entier, les (personnels) hospitaliers ont laissé leur santé et parfois leur vie pour nous (…) Aujourd’hui, vous êtes là pour eux », a lancé François Poher, directeur des Hospices, dans un discours-préambule à cette 160e édition des plus anciennes enchères caritatives de vin au monde. Le chanteur français à succès Marc Lavoine, parrain des enchères intervenant en visioconférence, a déclaré les enchères « officiellement ouvertes » à la mi-journée, déclenchant une succession de chiffres et de coups de marteau.

Un fût de 228 litres pour 780.000 €

Après quelques heures d’adjudications, la « pièce de charité », (un fût de 228 litres soit 288 bouteilles), a été adjugée à 780.000 euros, pulvérisant le précédent record de 2015 (480.000 euros). « On aimerait rendre hommage à tous les soignants, en France et dans le monde, qui luttent jour et nuit contre cette épidémie », a déclaré l’acheteur, un Chinois qui a voulu conserver l’anonymat et avait donné mandat à la maison Bichot, traditionnellement le premier acheteur de la vente. « On va surmonter cette épreuve humaine », a ajouté l’acheteur chinois sous un concert d’applaudissements.