La mission sera délicate pour Bruges et l’Antwerp en Europa League

Le Club de Bruges défiera le Dynamo Kiev et l’Antwerp affrontera les Rangers en seizièmes de finale de l’Europa League. Tel a été le résultat du tirage au sort effectué lundi au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse. Les matchs allers sont prévus le 18 février, les retours suivront une semaine plus tard (25 février).

Reversés de Ligue des Champions et têtes de série, les champions de Belgique défieront le Dynamo Kiev, vice-champion d’Ukraine et lui aussi reversé de C1. En effet, le Dynamo a terminé 3e du groupe G derrière la Juventus et le FC Barcelone. En début de saison, les Ukrainiens avaient éliminé La Gantoise lors des barrages de la Ligue des Champions.

L’Antwerp d’Ivan Leko, deuxième de son groupe derrière Tottenham, aura la lourde tâche de défier les Glasgow Rangers. Invaincus cette saison sous la direction de Steven Gerrard, les Rangers ont battu à deux reprises le Standard en phase de groupes, 0-2 à Sclessin puis 3-2 à Ibrox Park. Malgré la présence de Benfica, les Écossais ont remporté le groupe D avec autorité.

Cette Europa League s’annonce relevée. En effet, les leaders des principaux championnats européens sont encore en lice dans cette seconde compétition continentale avec le Bayer Leverkusen (Allemagne), Tottenham (Angleterre), la Real Sociedad (Espagne), Lille (France), l’AC Milan (Italie) ou encore l’Ajax (Pays-Bas) et le Club de Bruges.

Quelques affiches

Plusieurs affiches viendront colorer cette première étape sur la route de Gdansk, ville polonaise où la finale se tiendra le 26 mai prochain. Benfica et Jan Vertonghen affronteront Arsenal, mal en point en championnat mais invaincu en Europa League alors que la Real Sociedad d’Adnan Januzaj croisera la route de Manchester United dans un duel qui s’annonce âpre.

L’AC Milan et Alexis Saelemaekers défieront l’Étoile rouge de Belgrade alors que Leicester et ses trois internationaux belges, Youri Tielemans, Dennis Praet et Timothy Castagne, ont hérité d’un tirage plutôt clément avec le Slavia Prague. Enfin, Naples et Dries Mertens seront opposés à Grenade dans un duel méridional.