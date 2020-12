Chantal Goya s’essaye au rap, Gims est fan!

2020 a été une année pleine de surprises. La dernière en date: on a vu Chantal Goya reprendre son célèbre «Un lapin» en rap. Et s’attirer les compliments de Gims.

Vous vous souvenez peut-être de cette chanson d’enfant qu’est «Un lapin» de Chantal Goya. Qu’on le veuille ou non, ce petit air est resté dans nos têtes au fil des années.



Invité dimanche sur France 2 dans une émission au côté de Gims, la chanteuse a repris son titre dans un style plus contemporain: en rap. La séquence a surpris plus d’un internaute.



«Elle a le flow»

Elle a aussi enthousiasmé… Gims! Manifestement connaisseur de la chanteuse, on l’a vu danser et bouger la tête au rythme des paroles de Chantale Goya. « On était grave dans le rythme ouais ! Elle était dedans, elle avait le flow, elle avait la technique. Bravo », a-t-il applaudit.

Ce moment de complicité entre deux artistes que tout semble séparer n’a pourtant pas plus à tout le monde. Certains twittos ont dit leur gène ou fait des commentaires moqueurs.

Tu rap comme chantal goya — S/o Marcelo (@marcelo_tns) December 12, 2020