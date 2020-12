La petite Louise, 11 ans, va mieux et a quitté les soins intensifs

L’histoire de Louise, 11 ans, a ému de nombreux Belges. Transférée aux soins intensifs après avoir contracté le coronavirus, la jeune fille originaire du Hainaut va de mieux en mieux.

Ce vendredi 11 décembre, nous vous relations l’histoire de Louise, une jeune Belge de 11 ans, testée positive à la Covid-19 et transférée aux soins intensifs à l’hôpital de Jolimont, à La Louvière. Sur Facebook, la maman de Louise, Alexandra, avait poussé un coup de gueule relayé et partagé par des milliers d’internautes. « Louise ne va pas mieux, ni plus mal. Les résultats de radio, échographie, prise de sang montrent que l’inflammation se propage partout, d’où ses douleurs au ventre, la tête, constants, ses courbatures », écrivait-elle jeudi.

« J’ai eu peur de mourir »

Aujourd’hui, les dernières nouvelles concernant l’état de santé de Louise sont bonnes et rassurantes. La jeune fille va mieux. Elle est sortie samedi des soins intensifs et a rejoint le service pédiatrique de l’hôpital de Jolimont. Elle reste cependant très marquée par ces derniers jours. « Je me suis beaucoup demandée si j’allais survivre. J’ai eu peur de mourir », a témoigné Louise aux équipes de RLT Info.

Elle a reçu une multitude de messages d’encouragement, de la part de ses camarades de classe mais aussi d’inconnus des quatre coins du monde. « Je la vois sourire quand je lui dis que c’est partagé en Belgique, en France, en Espagne, en Inde, au Brésil, au Québec… », a confié Alexandra.

« Même un enfant est asymptomatique. Personne n’est à l’abri »

« Quel soulagement, les larmes de joie ont coulés et le moral remonte. Je peux dormir avec elle dans la chambre aussi. Merci merci merci merci à vous tous pour votre soutien », a écrit la maman de Louise sur Facebook. « Même un enfant est asymptomatique. Personne n’est à l’abri », a-t-elle ensuite indiqué en précisant qu’en Belgique d’autres enfants étaient encore hospitalisés à cause du coronavirus comme Kaïs et Eden.