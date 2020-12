Qui est l’artiste derrière le nouvel hymne des enfoirés ?

Après Boulevard des Airs et Tibz en 2020, c’est désormais au tour de Slimane de prêter sa plume pour la bonne cause. Le chanteur signe « Maintenant », le nouvel hymne des Enfoirés pour leur édition 2021, a-t-il annoncé sur Instagram.

Après « On trace » signée par Vianney en 2019 et « À côté de toi » écrite par Tibz et Boulevard des Airs l’année dernière, le nouvel hymne des Enfoirés s’intitule « Maintenant ». Et c’est artiste adoré du public qui signe ce nouveau morceau.

« Je suis de ceux qui chantaient dans le car du centre social ‘aujourd’hui on a plus le droit …’ Aujourd’hui j’ai le grand honneur d’avoir écrit et composé la chanson ‘Maintenant’ », a fièrement annoncé Slimane sur Instagram.

Le chanteur a dévoilé une photo où il prend la pose à côté d’un portrait de Coluche. À ses côtés, les musiciens Yaacov Salah et Meir Salah, ses « frères du cœur », qui ont collaboré à l’écriture du morceau.

« Les Restos du cœur ont plus que jamais besoin de nous ! Restons unis et solidaires », ajoute l’artiste.

Une édition perturbée par la covid

Cette édition 2021 sera très particulière en raison du contexte sanitaire incertain. En effet, les chanteurs donneront leurs concerts dans une salle sans public.

Afin d’éviter tout risque de contamination, les artistes seront tous testés et confinés ensemble avant le spectacle. Celui-ci sera enregistré au mois de janvier à Lyon. Comme chaque année, il sera diffusé sur TF1 dans le courant du mois de mars. Suivra la mise en vente des célèbres doubles CD et doubles DVD au profit des Restos du Cœur.

Cette année, les Restos ne pourront pas récolter de bénéfices liés à la billetterie. Aussi, ils comptent d’autant plus sur la vente des albums et les dons de citoyens. Plus que jamais… ils comptent sur vous !