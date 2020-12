Il paye les factures de 114 familles en difficulté

Un entrepreneur généreux de Floride a décidé de payer les factures de quelque 114 familles qui étaient menacées de se faire couper l’électricité en plein hiver. Un geste qui, espère-t-il, leur permettra de passer de belles fêtes de Noël.

L’année 2020 a été particulièrement difficile pour les habitants de Gulf Breeze, une ville côtière de Floride. Comme le reste du monde, la ville a dû faire face à la pandémie de coronavirus. Mais elle a aussi été dévastée par l’ouragan Sally. Deux événements qui ont laissé de nombreuses familles en difficulté.

Afin de les aider en cette fin d’année, Michael Esmond, un entrepreneur de 74 ans, a décidé de régler leurs factures impayées, qui les exposaient au risque de coupure d’eau ou d’électricité. Il a ainsi donné 7.615 $, soit 6.287€, pour payer les factures de 114 familles.

« Je suis passé par là »

« Je me suis moi aussi retrouvé en difficulté par le passé, comme ces gens aujourd’hui. Je n’arrivais pas à régler mes factures et élever mes trois filles », a-t-il confié à CNN. « On nous avait coupé gaz en plein hiver. Ce fut l’un des pires que nous ayons connu, et nous n’avions plus de source de chaleur. C’est sûrement ce qui me motive le plus : je sais ce que c’est. Je suis passé par là. »

Aujourd’hui, Michael Esmond est à la tête d’une société de construction de piscines et de spas qui fonctionne plutôt bien. « Nous avons eu une bonne année, c’est pourquoi je voulais partager ce que j’ai avec ceux qui en ont besoin », ajoute-t-il.

Par ce geste, il espère pouvoir soulager un peu ces familles, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Un beau cadeau de Noël dont les familles prendront connaissance cette semaine. Elles recevront dans leur boîte aux lettres une carte de vœux les informant du joli geste de Michael.