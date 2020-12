Le Prosecco et le Champagne causeraient les pires gueules de bois, selon cet expert

Les bulles présentes dans le Prosecco et le Champagne causeraient des gueules de bois plus intenses que d’autres boissons alcoolisées.

Même si les fêtes de fin d’année s’annoncent spéciales et en petit comité, il est fort probable que vous ouvriez tout de même une bouteille de bulles pour marquer le coup. Attention toutefois à ne pas consommer trop de Prosecco ou de Champagne, un expert affirmant que les gueules de bois à base de ces boissons seraient les pires qui existent.

C’est en tout cas ce qu’avance le sommelier Marco Castelanelli, qui assure que ce sont les bulles du vin qui seraient responsables de ces grosses gueules de bois. « Le Prosecco et le Champagne contiennent des petites poches de dioxyde de carbone qui changent la manière donc l’alcool circule dans le sang et aident le corps à absorber l’alcool plus rapidement », a-t-il expliqué à Tyla.

Avant de poursuivre. « Une fois dans le sang, le CO2 entre en concurrence avec l’oxygène, c’est pour cela que vous vous sentez étourdis et ivres plus rapidement ». Selon le sommelier, il existe heureusement quelques astuces pour limiter les effets négatifs du Prosecco: boire lentement et ne pas consommer la boisson le ventre vide.