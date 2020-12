Jean-Pascal fond en larmes en plein direct : «les gens sont des connards»

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Jean-Pascal Lacoste est revenu sur la longue traversée du désert qui a suivi son passage à la Star Academy. Très ému en évoquant ses années de galères financières, le chroniqueur a fondu en larmes sur le plateau.

Depuis peu, Jean-Pascal Lacoste, que l’on connaît pour son passage dans la première Star Academy, est de retour sur le petit écran. Désormais chroniqueur dans l’émission de Cyril Hanouna, il est revenu sur les années compliquées qu’il a traversé.

Après la Star Ac’, deux albums et une fiction sur TF1, Jean-Pascal s’est retrouvé totalement dans le vide. « Au décès de mon père je devais 185.000 € aux impôts », s’est-il souvenu sur le plateau de TPMP. Heureusement, il avait suivi les conseils de son père et avait fait l’acquisition d’un terrain auparavant. Ce qui lui a permis de « redémarrer de zéro ».

« Je n’avais rien »

« Et puis, j’ai fait un bad, il y a huit ans. Je n’avais rien », a-t-il poursuivi, très ému. « Je suis passé par des moments hyper durs. J’ai galéré pour payer mon loyer. » Jean-Pascal a ensuite évoqué les petits boulots qu’il a enchaînés pour sortir la tête hors de l’eau.

Il est notamment revenu sur son expérience en tant que serveur : « les gens me reconnaissaient au restaurant et me disaient ‘ah, ça vous mène là la télé’ ». Une remarque qu’aujourd’hui encore, il ne digère pas : « les gens sont des connards, ils vous démontent », a-t-il lâché. « Ce n’est pas parce qu’on fait de la télé qu’on ne peut pas être boulanger ou autre ! Quand il faut bouffer, il faut bouffer. Que ce soit serveur, boulanger ou électricien, il n’y a pas de sot métier, il faut s’adapter. Ne pas avoir peur de redémarrer. Ces gens-là, je ne les plains pas. Il faut avoir les couilles de faire autre chose ».

À travers son discours, le chroniqueur tenait surtout à rappeler qu’avoir fait de la télévision ne protège pas des problèmes financiers. Et à porter un message : « quand on veut y arriver, on peut. C’est dur, mais si on se bat, on peut y arriver. »