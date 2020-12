« Safety » : Un feel-good movie basé sur une histoire vraie

Dans « Safety », l’acteur Jay Reeves incarne un footballeur contraint de prendre la garde de son petit frère. Une histoire vraie, servie par Disney Plus pour vous tirer une larme avant les fêtes.

Pourquoi le film s’appelle-t-il ‘Safety’?

Jay Reeves: «C’est un jeu de mot en anglais. ‘Safety’ est une stratégie de football permettant à la défense de marquer des points pour l’équipe. Dans l’histoire, le petit frère de Ray a besoin de sécurité. Sa mère ne peut plus s’occuper de lui, et Ray refuse de le confier, quitte à l’embarquer secrètement sur son campus. Le film ne parle pas que de football. Il s’agit de famille, au sens large, et de la protection qui vient naturellement avec.»

«Le vrai Ray m’a entraîné pour le rôle»

Connaissiez-vous l’histoire du vrai Ray?

«J’ai tout découvert en lisant le scénario ! Une fois que j’ai eu le rôle, il m’a proposé de m’entraîner physiquement. Et… j’en avais bien besoin (rires) ! La douleur qu’on voit à l’écran est réelle, chaque jour arrivait avec son nouveau défi.»

Le film arrive un mois après une élection présidentielle ayant exacerbé les divisions de votre pays…

«C’est une des raisons pour lesquelles j’aime jouer. En tant qu’acteur, on a cette responsabilité de tendre un miroir vers le monde et de lancer des conversations, de faire émerger de nouvelles idées. Jouer dans un film comme ‘Safety’ ces jours-ci, c’est une aubaine. On a besoin de ce type d’histoire, là, maintenant ! Si on parvient à parler d’unité, à faire en sorte que les gens la ressentent à travers l’écran, on aura gagné.»

Mais le film ose aborder le sujet des tensions raciales…

«Au bout du compte, il s’agit d’honnêteté. Quand Ray reproche à son coach de l’aider ‘seulement pour faire sa bonne action avec un gamin noir’, c’est tout sauf gratuit. Je suis tellement content qu’ils aient gardé ce dialogue au montage. C’est important pour les spectateurs qui ressentent ça quotidiennement. En donnant l’exemple, on s’encourage à parler plus fort.»

