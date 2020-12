« Pas d’assouplissement avant le printemps », prévient cette épidémiologiste de Sciensano

Dans un entretien accordé au Soir, l’épidémiologiste Sophie Quoilin (Sciensano) a fait part de ses doutes quant au fait de pouvoir entamer un déconfinement avant le printemps en Belgique.

Voilà une semaine que les chiffres liés à l’épidémie de coronavirus dans notre pays stagnent. Or, les autorités avaient été très claires : il ne sera pas question de discuter d’un déconfinement tant que la Belgique n’aura pas retrouvé un seuil de 800 contaminations quotidiennes et de 75 admissions à l’hôpital. Celui-ci est loin d’être atteint : on recense encore plus de 2.000 infections par jour en Belgique.

Dans un entretien accordé au journal le Soir, l’épidémiologiste Sophie Quoilin a tenu un discours limpide, mais peu réjouissant.

« Pas d’assouplissements dans les prochains mois »

Aux yeux de cette experte, qui travaille pour l’institut de santé publique depuis plus de 20 ans, les discussions sur le déconfinement ne débuteront pas le 15 janvier (date qui avait été donnée comme perspective par le gouvernement). « On n’est plus du tout dans la situation d’il y a quinze jours [quand cette date avait été annoncée]. En tant que médecin épidémiologiste qui surveille les maladies depuis 20 ans, je ne pense pas qu’on puisse s’attendre à des assouplissements dans les prochains mois », a-t-elle déclaré dans les colonnes du quotidien.

Sophie Quoilin, qui coordonne par ailleurs le RAG (le Risk Assesment Group), explique qu’a priori, il n’y a pas de raison pour que le coronavirus, à l’instar de la grippe, baisse d’intensité avant le printemps.

A ses yeux, un réel retour à la vie normale se fera au plus tôt à l’été. « Et encore, si tout se passe comme espéré au niveau de la vaccination », tempère-t-elle.