Le four à micro-ondes est-il dangereux pour la santé ?

En moins de 40 ans, le four à micro-ondes s’est imposé dans les foyers belges. Aujourd’hui, neuf ménages sur dix en possèdent un. Pourtant, de nombreuses personnes restent méfiantes envers le micro-ondes. Ont-elles raison ? Le micro-ondes est-il dangereux pour la santé ? On vous dit tout !

Un peu d’histoire

Le four à micro-ondes est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux Etats-Unis. Comme de nombreuses inventions, il est le fruit du hasard. Alors qu’il travaillait sur un projet visant à améliorer la production de radars destinés aux militaires, Percy Spencer a créé un générateur de micro-ondes. C’est en découvrant qu’une barre de chocolat avait fondu dans sa poche que cet ingénieur a découvert par hasard les effets surprenants que son tube magnétron avait sur les aliments. En 1945, l’entreprise américaine Raytheon dans laquelle travaillait Spencer a déposé le brevet du four à micro-ondes. Deux ans plus tard, le premier modèle à usage industriel est commercialisé. Mais il faudra attendre la fin des années 1960 pour que le micro-ondes entre dans les foyers avec la commercialisation du premier modèle à usage domestique. Ce n’est que dans les années 1980 que le four à micro-ondes est arrivé en Europe. Aujourd’hui, 90 % des foyers en Belgique en sont équipés. C’est un peu moins que le frigo et la machine à laver (respectivement présents dans 99 et 92 % des ménages belges) mais c’est nettement plus que le lave-vaisselle, dont 62 % des foyers en Belgique sont équipés.

Comment fonctionne-t-il ?

Les fours à micro-ondes actuels fonctionnent toujours grâce au magnétron inventé par Percy Spencer. Ce tube électronique transforme l’électricité en ondes électromagnétiques capables de traverser les aliments jusqu’à 3 cm de profondeur. Ces ondes vont agiter les molécules d’eau contenues dans les aliments (mais aussi les sucres et les graisses). Cette agitation va dégager de la chaleur qui va ensuite se transmettre à l’aliment chauffé dans le micro-ondes. En plus d’être rapide, la cuisson par micro-ondes est nettement moins énergivore que via un four traditionnel ou avec des plaques de cuisson. La consommation d’énergie est ainsi entre 50 et 75 % plus basse par rapport au gaz ou à l’électricité. De plus, la cuisson au micro-ondes conserve mieux les vitamines B et C.

Des risques pour la santé ?

Depuis sa création, le four à micro-ondes ne fait pas l’unanimité et continue d’inquiéter une partie de la population. Pourtant, tout cela serait uniquement lié à une mauvaise information et à des fausses croyances. Certaines personnes confondent les ondes électromagnétiques avec les rayons X. D’autres craignent que les aliments soient contaminés par des radiations.

Pourtant, il n’en est rien. À ce jour, aucune publication scientifique n’a mis en relation fours à micro-ondes et cancers. « Le four à micro-ondes apporte un confort et un progrès appréciables. L’inquiétude de certains consommateurs est due à une désinformation : elle est sans fondement », indique la Fondation contre le Cancer sur son site Internet. Même son de cloche du côté de l’OMS : « Les produits alimentaires cuits dans un micro-ondes sont aussi sûrs, et ont la même valeur nutritive que ceux qui sont cuits dans un four conventionnel ».

De plus, les constructeurs de fours à micro-ondes sont soumis à des normes très strictes. Ils doivent respecter des normes de puissances et les portes sont conçues pour résister à plus de 100.000 ouvertures et fermetures sans laisser passer d’ondes. Enfin, dès que vous ouvrez la porte, la production d’ondes s’arrête et il n’y a plus de micro-ondes ni dans le four, ni dans les aliments. « Pour chasser quelques idées fausses, il est important de prendre conscience que la nourriture cuite dans un four à micro-ondes ne devient pas ‘radioactive’. L’énergie des micro-ondes ne reste pas non plus dans le four ou dans l’alimentation après avoir été chauffé dans le four à micro-ondes. À cet égard, les micro-ondes se comportent exactement comme la lumière ; quand l’ampoule est éteinte, aucune lumière ne persiste », prévient l’Organisation Mondiale de la Santé.

Le micro-ondes peut être à l’origine d’accidents domestiques, notamment de brûlures en tenant un contenant trop chaud mais ce mode de cuisson ne présente pas de risque pour la santé. En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire conseille néanmoins de bien suivre les instructions inscrites sur les plats et les produits. En effet, le fait de dépasser la puissance ou la durée de cuisson peut entraîner le transfert de substances chimiques contenues dans l’emballage vers les aliments. De plus, il faut toujours veiller à l’étanchéité de la porte en vérifiant et en nettoyant le joint de fermeture et n’utilisant pas un four dont la porte est cassée ou si elle ferme mal.