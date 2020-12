Une ville cède son église à une association « réservée aux blancs »

Une ville américaine du Minnesota vient d’approuver un projet particulièrement polémique. La municipalité a validé un permis permettant à une organisation religieuse exclusivement blanche d’utiliser une de ses églises vacantes.

Murdock, une petite ville de 300 habitants, est actuellement au cœur d’une polémique outre-Atlantique. La municipalité vient d’octroyer un permis à la « Asatru Folk Assembly » afin qu’elle puisse utiliser l’une des églises abandonnées de la ville. Plus tôt dans l’année, l’organisation avait racheté l’église luthérienne pour 45.000$, rapporte Vice.

Cette organisation religieuse est réservée aux personnes blanches. Elle se définit comme faisant partie de « la grande religiosité aryenne ». Dans sa charte éthique, elle défend l’idée de « pureté ethnique » et d’un nationalisme blanc. Tout en se défendant d’être raciste, elle déclare vouloir « que nos enfants grandissent pour devenir les mères et les pères de leurs propres enfants blancs. »

Cette communauté a été qualifiée d’« extrémiste » et de « groupe de haine » par des associations anti-discrimination américaines, précise CNN.

De nombreux habitants avaient manifesté leur opposition à ce permis. Le jour du vote, ils étaient une cinquantaine (soit près de 20% de la ville) à s’être rassemblés devant la mairie, clamant qu’ils ne voulaient pas qu’une « secte de suprémacistes blancs » s’installe dans leur ville.

Asatru Folk Assembly, an explicitly white supremacist faith-based group that’s home to neo-Nazis, is trying to take over a town. That town is fighting back: https://t.co/bQN6Ym5cc5

— Elizabeth Simons (@esimons_) December 9, 2020