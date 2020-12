Une pluie d’étoiles filantes attendue dans la nuit de dimanche à lundi

Chaque année, entre le 7 et le 17 décembre, ont lieu les Géminides. Cette pluie d’étoiles filantes connaîtra son pic dans la nuit de dimanche à lundi. N’oubliez pas de mettre vos réveils à 1h du matin ce dimanche, car le spectacle risque d’en valoir la peine.

Une étoile filante chaque minute : une pluie de météores, connues sous le nom de Géminides, devrait connaître son apogée dans la nuit de dimanche à lundi, selon la Nasa. Ces étoiles filantes « peuvent être vues à l’oeil nu sous un ciel clair et sombre depuis la plus grande partie du monde, mais le spectacle sera plus beau depuis l’hémisphère Nord », explique Bill Cooke, directeur du bureau chargé de l’étude des météores à la Nasa.

Ces « étoiles filantes » sont en réalité de minuscules débris laissés par « un objet étrange et rocheux nommé 3200 Phaéton » que la Terre croise tous les ans à la mi-décembre. « La nature de Phaethon est discutée », assure Bill Cooke sur le site de l’agence américaine. « C’est soit un astéroïde du système solaire soit une comète ». En entrant dans notre monde, les petits débris de Phaethon cognent dans les molécules de l’atmosphère. Ce choc, extrêmement violent, produit de la lumière. Chaque débris se transforme alors en « étoile filante ».

Pour bien en profiter, il est conseillé aux amateurs de fuir au maximum les nuages et les lumières des grandes villes. Il faut compter au moins 10 minutes pour que la vision s’habitue à l’obscurité et puisse percevoir toutes les étoiles mais aucun télescope ou équipement spécial n’est nécessaire. Et s’il fait nuageux la nuit de dimanche à lundi, des étoiles filantes seront également visibles les nuits précédant ou suivant le pic d’activité, même si elles seront en moins grand nombre.