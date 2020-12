Less bitter more glitter: un maquillage à croquer pour les fêtes de fin d’année

Ok, les réveillons tombent à l’eau, mais vous n’avez pas besoin d’invités pour vous faire belle! Ces produits de maquillage aux couleurs de bonbons transformeront la grisaille de l’hiver en une douceur festive.

Poudre

Pendant les fêtes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dès lors, donnez-nous une seule bonne raison pour laquelle vous ne pourriez pas scintiller de la tête aux pieds? La poudre libre Iridescent Loose Powder Face & Body vous fait littéralement briller. La houppette vintage vous catapulte dans les années 50. Astuce: ne soyez pas économe au niveau de votre décolleté pour un effet sexy…

April chez Planet Parfum

9,90 euros

Enlumineur

Diamonds are a girl’s best friend… et NYX le sait aussi. Cette palette enlumineuse de teint a la forme de diamants éclatants et vous fait briller tout autant. Grâce au finish ultra-réfléchissant, vos pommettes (ou les autres parties de votre visage que vous voulez mettre en lumière) ne passent pas inaperçues. Associez les quatre teintes pour un éclat unique assorti à votre teint.

NYX

16,70 euros

Ombre à paupières

Love at first bite, pas moyen de le dire autrement, parce que l’hiver est si doux que vous n’avez pas d’autre choix que de vous laisser séduire… Dans la collection de Noël de ONLY YOU, c’est le coquin bonhomme en pain d’épice qui joue les vedettes. Les couleurs de friandises de cette palette d’ombres à paupières Sugar & Spice illumineront vos vacances de Noël!

ONLY YOU chez ICI PARIS XL

9,95 euros

Feutre à lèvres

Le maquillage végan part à la conquête du monde de la beauté, et notamment de la marque ALL TIGERS. Ce feutre à lèvres bordeaux, audacieusement baptisé «Live Fearless», a un fini mat, mais ne dessèche pas les lèvres. Sa formule se compose à 83% d’ingrédients naturels. Une partie des bénéfices sont destinés à la protection des tigres sauvages en Asie.

ALL TIGERS chez Planet Parfum

22,90 euros

Spray fixateur

Le fixateur All Nighter Setting Spray n’a pas usurpé son nom. Ce spray (à effet mat ou ultra brillant) veille à ce que votre maquillage tienne jusqu’à 16 heures comme s’il venait d’être appliqué. Vous pourrez donc faire des ravages sur la piste de danse (de votre living) jusqu’au bout de la nuit!

Urban Decay

29 euros

Vernis à ongles

Pendant les fêtes, vous voulez être belle jusqu’au bout des doigts (et donc des ongles). Avec sa collection hiver, Essie vous transforme en princesse des neiges qui semble tout droit sortir d’un conte. Notre chouchou? La teinte Sugarplum Fairytale, un charmant vernis à ongles lavande à l’éclat doré brillant.

Essie

12,49 euros

Coffret plaisir

S’il y a une marque de maquillage qui doit vous taper dans l’œil avec ses joyeux emballages, c’est bien Benefit. Ce coffret en édition limitée «Cheers My Dears» regorge de bestsellers et est proposé à un prix très étudié. Avec le primer POREfessional votre maquillage dure plus longtemps et vos pores sont estompés. Faites comme si vous veniez juste de revenir de vacances dans une destination ensoleillée avec la poudre bronzante mate Hoola et chouchoutez vos sourcils avec le crayon à sourcils Precisely My Brow. Apportez la touche finale à votre look avec l’emblématique mascara BADgal BANG! pour des cils extra-longs. Le cadeau de Noël parfait (pour vous)!

Benefit

49,90 euros