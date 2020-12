La mer à votre table pour le réveillon

Pour ce réveillon de Noël qui s’annonce en petit comité, on vous propose un menu facile à réaliser vous-même, avec pour base des produits venus de la mer. Bonne dégustation.

Velouté de panais et topinambours, moules de bouchot

Ingrédients : 1 L de moules de bouchot, 2 gros panais, 10 topinambours, 2 échalotes, 25 cl de crème fleurette, 60 cl de bouillon de volaille, Huile d’olive, Sel, poivre, curcuma, ciboulette

Comment faire ?

– Lavez et pelez les topinambours et les panais. Les couper en petits dés et les faire revenir 5 min dans une cocotte avec de l’huile d’olive.

– Ajoutez le bouillon, portez à ébullition, baissez le feu. Cuire 30 min à petit bouillon. Versez la crème, salez très légèrement, poivrez, mélangez-bien et mixez finement.

– Remettez dans la cocotte, ajoutez les moules, couvrir, cuire 5 min. Les moules doivent être ouvertes et cuites.

– Saupoudrez de curcuma et parsemez de ciboulette ciselée. Servez immédiatement.

Saint-Jacques aux poireaux et tuile de parmesan

Ingrédients : 4 poireaux, 20 belles noix de coquilles Saint-Jacques, 50 g de beurre, 200 gr de parmesan, 1 grosse cuillère à soupe de crème fraîche épaisse, 1 belle échalote, Sel et poivre

Comment faire ?

-Fendez les poireaux en deux et lavez-les soigneusement. Egouttez et supprimez les 3/4 de la partie verte. Emincez-les finement

– Chauffez 20 g de beurre dans une casserole. Ajoutez les poireaux et l’échalote hachée et faites revenir 5 min. Salez, poivrez. Couvrez et laissez cuire 20 min à feu doux avec 1 à 2 cuillères à soupe d’eau.

– Pendant ce temps, préchauffez votre four à 190°C. Râpez les 200 g de parmesan au-dessus d’un saladier. À l’aide d’une cuillère à soupe, déposez des petits tas de parmesan sur une plaque de four recouverte de papier cuisson. Tassez chaque petit tas pour leur donner la forme de petites galettes. Enfournez à 190 °C pendant 5 minutes. À la sortie du four, laissez sécher vos tuiles.

– Rincez ensuite les noix de coquilles Saint-Jacques et préparez-les, séchez-les sur du papier absorbant. Gardez les coquilles pour la présentation.

– Incorporez la crème dans les poireaux et réservez au chaud.

– Chauffez à feu vif le reste de beurre dans une poêle. Déposez dedans les noix de Saint-Jacques salées et poivrées et laissez-les cuire 1 à 2 min de chaque côté.

– Répartissez la fondue de poireaux sur les demi-coquilles vides, déposez les noix de Saint-Jacques dessus et décorez de ciboulette. Servez aussitôt.

Homard à la bière

Ingrédient : 20 cl de bière de Noël, 3 homards femelles de 800 g, 3 échalotes, 90 gr de beurre demi-sel, 5 cuillères à soupe de crème fraîche, poivre.

Comment faire ?

-Faites d’abord bouillir une grande casserole d’eau salée.

-Rincer les homards à l’eau froide, et détacher ses œufs si nécessaire.

-Plongez les homards dans l’eau salée bouillante durant 3 minutes. Détachez la tête et coupez-la en deux. Enlevez la tête de sable qui s’y trouve.

-Décortiquez les homards délicatement ainsi que les grosses pinces.

-Faites suez les échalotes dans une casseront avec 70 gr de beurre.

-Ajoutez-y toutes les parties du homard sans les pinces ni le corps. Poivrez et saisissez à feu vif pendant deux minutes.

-Réservez 2 cuillères à soupe du jus de cuisson du homard, puis déglacez le reste avec la bière.

-Laissez mijoter un quart d’heure à feu doux après avoir écraser le tout pour en dégager les sucs.

-Filtrez le jus en pressant bien, et replacez-le dans une casserole. Incorporez la crème et mélangez jusqu’à à avoir une texture lisse et homogène. Gardez à feu très doux.

-Dans une autre casserole, versez le jus de homard que vous avez réservé, ajoutez 20 gr de beurre. Et dorez-y doucement les corps de homards pendant une minute. Coupez-mes ensuite en médaillons. Eteignez le feu et placez-y la chair des pinces. Arrosez avec le jus.

-Servez enfin le homard chaud, accompagné de la sauce, ainsi qu’une salade de pommes de terre aux herbes fraîches et citron caviar.

Le pain d’épices de Noël du petit déjeuner

Et pour le petit déjà du lendemain, quoi de mieux qu’un cake de Noël aux épices qui sentent bon les lendemains de réveillon

Ingrédients : 250g de farine de seigle, 250g de miel, 10cl de lait, 2 oeufs, 1 sachet de levure chimique, 100g de sucre roux, 1 c.à.c de gingembre en poudre, 1 c.à.c de cannelle, 1 c.à.c de mélange 4 épices, 1 c.à.c d’anis en poudre, 1 c.à.c de muscade en poudre, 1/2 c.à.c de sel

Comment faire ?

– Préchauffez le four à 160°C. Faites fondre le miel au micro-ondes à faible puissance.

– Dans un saladier, mélangez la farine avec la levure, les épices, le sel et le sucre.

– Versez le miel sur la préparation, fouettez bien pour rendre le mélange homogène. Incorporez les œufs un par un en continuant de mélanger. Ajoutez le lait peu à peu en fouettant.

– Versez la pâte dans un moule à cake beurré et fariné. Enfournez 1 heure.