Kim Kardashian effondrée après l’exécution d’un prisonnier pour lequel elle se battait

Brandon Bernard était un prisonnier condamné à mort suite à un double meurtre commis lors d’un cambriolage en 1999. Depuis quelques jours, Kim Kardashian avait tout tenté pour empêché son exécution, mais elle a finalement eu lieu. La star, effondrée, a été remerciée pour son soutien par la famille du détenu.

En 1999, Todd et Stacie Bagley étaient tués dans leur voiture lors d’un cambriolage qui a dégénéré au Texas. Brandon Bernard avait mis le feu à leur voiture mais n’avait pas tiré sur leurs victimes. Le mari est décédé d’une blessure par balle tandis que sa femme Stacie avait succombé à cause de la fumée inhalée. L’Américain de 18 ans avait alors été condamné à mort et attendait sa sentence depuis.

🕊🕊🕊

🕊🕊🕊 I’m so messed up right now.

They killed Brandon.

He was such a reformed person. So hopeful and positive until the end. More importantly he is sorry, so sorry for the hurt and pain he has caused others. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 11, 2020

Récemment, Kim Kardashian avait tout fait pour essayer d’éviter la sentence du prisonnier, jusqu’à demander au président de le gracier, mais son intervention n’a rien changé à l’inévitable destin de Brandon. « J’ai pleuré toute la matinée. Je ne peux que penser à sa famille et ses enfants et comment ils se sentiront quand leur bien-aimé sera parti », explique-t-elle sur Twitter.

His main message that he learned in his life was to not hang out with the wrong crowd. That was so important to him that he shared that with the youth. It got him caught up and he made poor choices. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 11, 2020

« Je reste sur ce que j’ai dit. J’ai de l’empathie et de la peine pour les victimes et leurs famille. Tuer Brandon ne les ramènera pas et je crois, du fond du cœur, que le tuer lui n’est pas juste. Il n’était pas le tireur et il s’est réhabilité depuis. Ils ont prémédité son meurtre et il n’y a rien que l’on puisse faire pour éviter ça », poursuit-elle.

Elle a confié les dernières minutes qu’elle a partagées avec Brandon: « Je viens de parler à Brandon pour ce qui sera probablement sa dernière fois. C’est le coup de fil le plus difficile que j’ai eu de ma vie. Brandon pensait à sa famille et voulait être sûr qu’ils iront bien. Il m’a dit de ne pas pleurer parce que notre combat n’est pas fini. Quand il m’a dit qu’il était claustrophobe et qu’ils lui avaient proposé de lui donner un sédatif pour le calmer avant de l’installer sur la chaise et qu’il ne voulait pas paniquer, j’ai littéralement perdu la tête. J’ai dû mettre mon téléphone en sourdine pour qu’il ne m’entende pas pleurer. »

We would talk about music a lot and how he’s gotten into classical music lately to soothe his soul. He’s a master at crochet amd would laugh that if someone just saw his cell they would think it was a grandmas cell. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 11, 2020

Jusqu’à la fin, l’Américain serait resté optimiste: « Il est désolé pour le mal et la douleur qu’il a causés aux autres. Alors qu’il était sur la chaise, son avocat m’a appelée pour me dire que Brandon m’aimait et qu’il voulait encore me remercier. Il a dit qu’il ne se sentait pas trop claustrophobe. La chose principale qu’il a apprise dans sa vie est de ne pas fréquenter les mauvaises personnes. Nous voulions avoir l’espoir que nous nous reparlerions, alors on s’est dit à bientôt. »