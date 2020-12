Des livres et des DVD à glisser sous le sapin

Vous voulez offrir un beau livre ou un coffret DVD comme cadeau de Noël ? Voici une sélection des nouvelles sorties qui feront mouche sous le sapin ! Il y a de quoi faire plaisir à tout le monde : des amateurs de films d’action ou de séries féministes aux lecteurs gourmands ou en quête de voyages.

Pour les rockeurs dans l’âme

Quand Philippe Manœuvre fouille ses vinyles pour en sortir les indispensables, ça donne ça : un voyage au pays du Culte. Une histoire du rock de 1954 (Elvis) à nos jours (Radiohead), en passant par Robert Johnson, David Bowie et Daft Punk. L’incollable critique nous présente ses 202 vinyles cultes et nous donne une seule envie : monter le volume et réécouter ces morceaux qui ont tous, à leur manière, marqué leur génération et l’histoire.

« Une histoire du rock en 202 vinyles cultes », de Philippe Manœuvre, éditions Desinge & Hugo & Cie, 216 pages, 35€.

Pour les baroudeurs

Car le trajet fait déjà partie du voyage, les éditions Gallimard proposent « En Train, 30 itinéraires pour voyager autrement ». À mi-chemin entre le beau livre et le guide pratique, cet ouvrage recense 30 circuits pour parcourir l’Europe sur les rails. Des châteaux d’Irlande aux bains de Budapest, en passant par les lacs autrichiens et les îles britanniques… Découvrez cette autre façon de voyager, plus écologique certes, mais qui privilégie surtout les rencontres, la découverte des paysages et des cultures locales.

« En Train, 30 itinéraires pour voyager autrement », aux éditions Gallimard Voyage, 320 pages, 25€.

Le Japon à travers ses femmes

Avec ses crayons et ses pinceaux, la Belge Florence Plissart a voyagé aux quatre coins du Japon, à la rencontre de Japonaises qui ont accepté de lui livrer leurs récits de vie. Ce livre d’art pose un regard inédit sur le Japon à travers les visages et les vies singulières, quotidiennes, intimes ou rêvées des Japonaises d’aujourd’hui. Leurs histoires interrogent en filigrane la place des femmes dans la société nipponne contemporaine, les défis auxquels elles font face et les rêves qui les portent.

« Japonaises – Celles qui éclairent le ciel », de Florence Plissart, aux éditions Partis Pour, 180 pages, 55€.

Les recettes qui ont fait l’histoire

« Les Plats signatures essentiels » raconte, avec force anecdotes, l’histoire de la gastronomie en 240 plats parmi les plus emblématiques de ces 300 dernières années. Ces plats signatures sont les chefs-d’œuvre de quelques individus qui ont façonné notre manière de manger et de cuisiner. Pour cet ouvrage, une équipe internationale d’expert a sélectionné les plats les plus influents, de la première glace créée en 1686 au turbot entier grillé devenu emblématique et servi au Brat en 2018. En bonus : un cahier des recettes fournies par les chefs !

« Les Plats signatures essentiels », aux éditions Phaidon, 452 pages, 45€.

Un siècle de photographies d’amour interdites

« Ils s’aiment » est le fruit d’une sélection minutieuse parmi la collection d’Hugh Nini et de Neal Treadwell. Cette collection compte près de 2.700 photographies d’hommes amoureux capturées entre 1850 et 1950, époque où l’homosexualité était fortement réprimée, voire pénalisée. De toutes origines, couleurs de peau ou milieux social, ces hommes ont bravé les mœurs étriquées de leur époque pour laisser une trace de leur amour. Ce somptueux livre est un voyage photographique et romantique sur un siècle d’histoires d’amour interdites. Chaque image est une pièce à conviction et un testament.

« Ils s’aiment », aux éditions les Arènes, 336 pages, 49€.

Le crayon de Kroll

Une année, c’est quatre saisons, dirait Vivaldi. Du coronavirus à Trump, en passant par la formation du gouvernement à la reconnaissance de Delphine Boël, Pierre Kroll a sélectionné 300 dessins pour retracer cette année interminable. Dans cet album, le caricaturiste remet en musique ces quatre saisons, un sacré tempo, un allegro vivace qui marquera l’Histoire. Incontournable, Pierre Kroll est un classique immuable à glisser sous le sapin.

« Une année sans fin », de Pierre Kroll, aux éditions les Arènes, 96 pages, 20€.

Pour les fans d’Harry Potter

Pour Noël, J.K. Rowling nous propose LE classique le plus emprunté à la Bibliothèque de Poudlard ! « Le Quidditch à travers les âges » rassemble tout ce qu’il faut savoir sur le sport préféré des sorciers: l’apparition du vif d’or, l’évolution des balais volants, les équipes mythiques et les matchs qui ont marqué l’histoire souvent hilarante de ce noble jeu ! Un beau livre aux allures d’encyclopédie préfacé par… Albus Dumbledore.

« Le Quidditch à travers les âges », de J.K. Rowling, aux éditions Gallimard, 144 pages, 32,5€.

Plongez dans l’imaginaire de Nick Cave

Musicien, conteur et icône culturelle, Nick Cave nous invite à un voyage pictural et littéraire dans son univers artistique. Ce livre collector et intimiste, conçu par l’artiste, rassemble des documents inédits : photographies, paroles et notes manuscrites, objets personnels… Une occasion d’entrer dans son imaginaire unique et foisonnant.

« Stranger than kindness », de Nick Cave, aux éditions Michel Lafon, 276 pages, 40€.

L’intégrale de James Bond

Alors que Sean Connery vient tout juste de nous quitter, pourquoi ne pas profiter de ces vacances de Noël pour lui rendre hommage ? Ce coffret reprend les six films du premier et meilleur interprète de la saga d’espionnage. Mais pas seulement ! Que les amateurs de Roger Moore ou de Daniel Craig se rassurent, ils ne seront pas oubliés puisque cette superbe intégrale contient les 24 films de la saga. Un indémodable qui ravira les fans de l’agent 007 !

100 € (140€ en Blu-ray)

Pour les amateurs d’action

Vous êtes confiné depuis trop longtemps et vous avez besoin d’action ? Cette anthologie Mad Max devrait combler vos désirs. La collection reprend la première trilogie culte signée George Miller ainsi que le film « Mad Max : Fury Road », qui avait fait l’unanimité lors de sa sortie en 2015. Que ce soit avec Mel Gibson ou Tom Hardy, faites chauffer les moteurs et embarquez pour un voyage décadent sur les routes désertées d’une Australie méconnaissable.

40 €

Une série féministe

Vous avez épuisé toutes les séries du catalogue Netflix ? Voici l’une des meilleures du moment, signée HBO. Big Little Lies, adaptée du best-seller de Liane Moriarty, met en scène le quotidien pas très rose de trois mères de famille en Californie. Ce coffret reprend les deux premières saisons de cette série dramatique et subversive qui compte au casting Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley et Meryl Streep (dans la saison 2). Suspense, rires et larmes assurés.

30 €

Joker Phoenix

Il avait fait un carton à sa sortie l’année dernière. Si vous n’avez pas encore vu Joker, c’est le moment de vous rattraper ! Ce chef-d’œuvre de Todd Phillips dresse un portrait original de l’ennemi juré de Batman, interprété à la perfection par un Joaquin Phoenix complètement habité ! Ce coffret vous fera découvrir deux autres prestations remarquées de l’acteur : celle d’un détective privé dans Inherent Vice de Paul Thomas Anderson et celle d’un tueur à gages dans le western The Sisters Brothers, signé Jacques Audiard.

25 €

Pour les bambins

Tous les enfants sont fans de Toy Story ! Ils pourront repartir à l’aventure avec Woody, Buzz l’Éclair et leurs amis grâce à ce coffret qui reprend les quatre épisodes de la saga. Des films d’animation brillants dont le charme et l’humour ont séduit autant de bambins que de parents. Les bonus du coffret vous feront revivre toute l’histoire de cette saga qui a commencé il y a 25 ans déjà. Avec cette intégrale, Disney (Pixar) émerveillera toute la famille en l’emmenant vers l’infini et au-delà !

35 €