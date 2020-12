Comment réussir les fêtes en temps de Covid?

On l’a bien compris: les fêtes de fin d’années 2020 seront très particulières. Fini les réunions de famille et grandes soirées entre amis, il faudra se contenter d’un moment avec sa bulle habituelle. Tour d’horizon des solutions pour sauver un minimum de liens sociaux.

La solution la plus simple: Noël en petit comité

C’est le premier point à retenir pour ces fêtes. Noël se fera en petit comité: on ne pourra finalement inviter qu’une seule et unique personne (les personnes isolées auront droit à inviter deux personnes). Cette annonce a été un coup dur, mais le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, est formel: «on ne peut pas aller plus loin». Et la police a déjà prévenu, elle pourra mettre fin à des réunions en cas de tapage nocturne. Dans ces conditions, le plus simple pour ne pas se casser la tête à organiser une soirée inorganisable sera de respecter la règle et passer les fêtes avec sa bulle. Oui, cela veut dire encore une soirée avec les mêmes personnes… On ne peut que souhaiter à chacun d’avoir une bulle de gens agréables!

La solution pour des fêtes en famille: le télé-Noël

Vous ne voulez pas renoncer à un Noël qui réunisse papi, mamie, les parents, les petits-enfants, les cousins, les oncles et tantes? Il reste la solution technologique. La crise sanitaire a donné à beaucoup l’occasion d’apprendre à utiliser les outils de visioconférence. Zoom, Skype, Whatsapp et autres ne sont plus le privilège des jeunes générations: pratiquement tout le monde sait désormais les utiliser. Si on est capable d’organiser une réunion de travail sur zoom, pourquoi ne pas le faire pour un repas de Noël?

Il faudra être créatif: chacun cuisinera son plat, préparera son apéro, et gérera son service. C’est un peu plus de travail, mais au moins, vous êtes sûr de boire un vin qui vous convient, manger un plat que vous aimez… Cerise sur le gâteau, si vous êtes l’organisateur de la réunion, vous pourrez «muter» ou éjecter l’un des participants qui ferait une réflexion qui n’est pas à votre goût!

Ce principe peut être étendu au réveillon. Bien sûr, ça n’est pas la panacée. Mais souvenez-vous: nous nous étions tous adaptés aux apéros Skype pendant le premier confinement. Il devrait donc être possible de s’y remettre!

La solution pour les fêtards invétérés: la fête en plein air

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un jardin? C’est une chance, comme l’a montré le premier confinement. Vous pourriez envisager d’y recevoir quelques amis, afin de se voir tout en respectant les normes sanitaires. C’est une idée, admet le Centre de crise. «Être dehors permet d’éviter les espaces clos, qui sont propices à la diffusion du virus. Voir ses proches en extérieur peut donc être une manière de partager cette période tout en suivant les recommandations du comité de concertation», constate son porte-parole.

Si vous suivez cette piste, il faudra toutefois être très rigoureux, rappelle-t-il. Cela implique de respecter strictement le nombre d’invités (quatre), et de rester à minimum 1,5 mètre les uns des autres. Il faudra donc prévoir un brasero par personne, par question de tous se serrer autour du brasero! Par ailleurs, vos invités devront pouvoir accéder au jardin sans passer par la maison, et n’auront donc pas accès aux toilettes. Enfin, aucune bouteille ne pourra passer de main en main, et couvre-feu oblige, tout le monde devra être reparti avant 22h. Sympa, mais tout cela peut sembler bien contraignant et décourager d’aller plus loin…

La solution pour se voir en toute simplicité: la balade

Puisqu’on peut se voir en extérieur et que la fête dans le jardin semble bien contraignante, une autre solution est d’organiser une balade de Noël ou du nouvel an dans les bois ou dans un parc. Chacun prépare sa boisson (thé, café, bière, vin chaud… l’avantage, c’est que tout le monde aura ce qu’il aime), on se retrouve à l’entrée d’un parc, et c’est parti pour un petit tour. Seule restriction, souligne le Centre de crise: veiller à ce que tout le monde ne se promène pas au même endroit au même moment. «Si en arrivant sur le lieu où vous comptiez vous promener vous constatez qu’il n’est pas possible de maintenir la distance recommandée avec les autres personnes, alors il faudra renoncer à cette promenade», précise le porte-parole du Centre de crise.