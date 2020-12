Cinq idées de menus festifs bien de chez nous

Puisque les restaurants seront aussi fermés pendant les fêtes de fin d’année, nous serons bien obligés de fêter Noël et Nouvel An à la maison. Et certains d’entre nous n’ont pas du tout envie de passer des heures derrière leurs casseroles! Heureusement, certains chefs le feront encore et toujours à notre place. Avec ces menus et paniers de fête, vous soutiendrez l’Horeca et les entrepreneurs belges!

Poisson à volonté

Qui dit fête dit fruits de mer. Rien n’est plus chic sur la table du réveillon qu’un généreux plat de fruits de mer. La Brasserie du Lac à Genval vous régalera avec des langoustines, du homard, des Saint-Jacques préparées au champagne, des huîtres et – pour les amateurs – du véritable caviar. Si vous fermez les yeux, vous aurez l’impression de vous retrouver au bord de l’eau et au soleil.

À emporter et livraison gratuite sur Genval, Rixensart et La Hulpe

brasseriedulac.be

Un menu prestigieux

Avec sa cuisine épurée et dans l’air du temps, l’établissement «Bruneau by Maxime Maziers» devrait vous séduire une fois de plus avec des menus concoctés spécialement pour les fêtes de fin d’année. Deux menus, gastronomique et de prestige, pour deux fois plus de plaisirs gustatifs. Que ça soit pour sa recette de langoustines pochées ou de coucou de Malines au foie gras, ce jeune chef bruxellois de l’année au Gault & Millau 2019 titillera à coup sûr les papilles des fins gourmets!

A emporter ou livraison gratuite sur Bruxelles et en périphérie (12€ en dehors), du mercredi au dimanche

www.bruneau.be

Le meilleur des Philippines

Cette année, vous n’allez probablement pas fêter le Nouvel An dans une destination exotique, mais vous partirez quand même en voyage grâce à ce menu. Glen Ramaekers, chef du restaurant bruxellois Humphrey chez PIAS, transformera votre living en une île des Philippines avec son buffet Kamayan. Imaginez: des fruits de mer, des grillades, des légumes et du riz servis sur des feuilles de bananier. Kamayan signifie en Tagalog «avec la main» et fait référence à la façon dont on mange les plats. Voilà de quoi alimenter une nouvelle tradition de Noël?

Commandez sur la page Facebook de Humphrey chez PIAS

Retrait à Bruxelles, Gand et Ostende

Cinq chefs, un seul panier

Valerio Borriero, Olivier De Vriendt, Kevin Perlot, Toshiro Fujii et Joël Rammelsberg, les top chefs des restaurants «SAN», se sont associés pour la première fois afin de composer une ligne unique de produits d’épicerie fine. Ils nous dévoilent ainsi leurs dix produits fétiches dont ils ne se séparent jamais en cuisine. Le ketchup de légumes, la vinaigrette aux poires fermentées, le confit de chou à la truffe et au furikake étonneront même les épicuriens avertis.

Commandez sur les sites internet de San Sablon, San Gent, Toshiro, Rizom et VerTige

Retrait à Mons, Bruxelles et Gand

DIY avec un petit coup de pouce

Vous voulez préparer vous-même le menu de Noël, mais vous êtes en panne d’inspiration? Dans ce cas, le fournisseur de paniers repas Foodbag va vous venir en aide. Les chefs de Foodbag ont en effet conçu des plats de Noël classiques avec un twist, que vous pourrez facilement servir à votre table en préparant les ingrédients contenus dans le panier de fête. Le menu quatre services fera déferler chez vous tout un tas de fournisseurs locaux: des tops anversois Soepmie, Maison Macolat et Dame Jeanne, aux étoiles montantes Niamh et Bonrill, en passant par des valeurs sûres comme Balls & Glory, Jules Destrooper, Bru et Callas Confiture. Les gastronomes pourront compléter leur panier avec des vins ou des apéritifs belges, un plateau de fromages de chez nous ou une box apéro festive. De plus, par panier vendu, Foodbag reverse 10 euros à l’Association Muco belge.

Commandez jusqu’au 16/12 à 10 h sur foodbag.be

Livraison gratuite

Janne Vandevelde