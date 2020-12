Une wishlist 100% durable

Envie de gâter vos proches sans tomber dans la frénésie de (sur)consommation liée aux fêtes de fin d’année ? Vu l’incertitude qui plane en cette période, il apparaît compliqué d’offrir des activités, des moments culture, des expériences ou encore des voyages… Qu’à cela ne tienne, il est possible de trouver des cadeaux matériels à la fois doux pour la planète et parfait pour faire plaisirDes jouets « made in Belgium » aux cosmétiques bio, en passant par des accessoires responsables : voici notre sélection.

Une coque pour protéger votre téléphone et les océans

Fabriquées en matières naturelles à base de plantes, les coques pour smartphone Pela sont non seulement jolies, mais elles sont aussi entièrement compostables. Surtout, elles sont à la fois souples et hyper résistantes, donc durables. En bonus : leur commercialisation finance des projets environnementaux, notamment de nettoyage des océans ou encore de protection des espèces animales.

Prendre soin de soi malgré le froid

Quoi de mieux que de (s’)offrir un bon moment de détente et de cocooning en ces longues soirées d’hiver ? Pour découvrir le meilleur des cosmétiques bios et créer sa propre routine beauté, rien de mieux que les box. En fonction de son budget, on peut également choisir entre une box unique ou une formule d’abonnement pour un cadeau qui dure dans le temps. On note les box « Belle au naturel » et « Biotyfull Box », qui proposent des produits bios ou naturels en grand format, (le plus souvent) labellisés et garantis cruelty-free. Pour les plus petits budgets, on retient la « Nuoo Box » qui moins chère mais propose ses produits en plus petits formats.

Des jouets made in Belgium

La créativité est au cœur du jeu avec les jouets en bois « Ardennes Toys ». Conçues et produites dans les Ardennes Belges, toutes les pièces sont issues de chutes de bois non utilisées. « Ardennes Toys » propose des jeux de construction : son grand classique le château médiéval, ou la nouvelle gamme « Small Worlds », qui permet aux enfants de créer et colorer leur propre univers.

Le plus symbolique

Vous cherchez un cadeau à la fois original et durable ? Pour Noël, la campagne Reforest’Action vous propose … de planter des arbres ! Sur la plateforme, vous pouvez offrir autant d’arbres à planter que vous le souhaitez via une carte personnalisée. La personne qui recevra la carte cadeau pourra choisir la localité dans laquelle l’association s’engage à planter les arbres. Un cadeau original qui permet de préserver, restaurer et créer des forêts partout dans le monde : au Pérou, au Kenya, en Pologne… mais aussi en Belgique ! En soutenant l’un des huit projets de reforestation belges proposés, vous ferez ainsi un beau cadeau à vos proches mais aussi à la planète et aux générations futures !

Pour préparer une année 100% green

Avec ses couvertures design et colorées, l’agenda « Redo » vous suivra partout en 2022. Pratique et bien conçu, il est aussi écologique grâce à sa couverture conçue à partir de plastiques recyclés. Le must ? Une couverture réutilisable, qu’il suffira de détacher pour la réutiliser sur vos agendas suivants.

Un sac à dos pour les aventuriers écolo

Voilà le compagnon idéal pour tous les voyages : le premier sac à dos au monde conçu en plastique marin et biodégradable. Le sac Roll Trop de l’allemand « Got Bag » est fabriqué à partir de déchets plastiques récupérés dans les océans au large de Java, en Indonésie. Un sac à dos Roll Top, ce sont 3,5 kilos de déchets marins réutilisés ! La gamme « plastique marin » se décline en divers article, de la pochette pour ordinateur au sac de voyage et en passant par le très tendance sac banane.

Les pieds au chaud

Après le sac à dos, voici les pantoufles créées à partir de plastique recyclé ! Et qui eût cru que le plastique puisse être si confortable ? Avec la collection durable de « TOMS », ce ne sont pas moins de 47.000 bouteilles plastiques qui ont été transformées en douillets chaussons. Un cadeau parfait pour affronter l’hiver !

Pour toutes les saisons

En 2020, elle fait désormais clairement partie des incontournables : la gourde, ou la façon la plus simple de lutter contre la pollution plastique au quotidien. En verre, en inox ou en plastique, il y en a pour tous les styles et tous les budgets. Pour vous accompagner tout au long de l’année, le néerlandais Dopper, célèbre pour ses gourdes avec gobelet intégré, propose « Dopper Insulated », une gamme de gourdes isothermes pour des boissons fraîches en été et chaudes en hiver.