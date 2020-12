Peut-on voyager à l’étranger pendant les vacances de Noël ?

Le couvre-feu entrera bien en vigueur à partir du 15 décembre, mais débutera à 20h, et non à 21h comme prévu, et se terminera à 6h. Les cinémas, théâtres et musées resteront finalement fermés trois semaines de plus. Cette mesure concerne aussi l’accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos.