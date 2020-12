Cet avocat belge craint des « meurtres corona » pendant les fêtes

Un avocat belge craint que le confinement durant les fêtes soit à la base de ce qu’il appelle des « meurtres corona ».

Selon Jef Vermassen, un avocat qualifié de « plus grand avocat du pays » par plusieurs médias belges, ne pouvoir inviter qu’une seule personne pour Noël et le Nouvel An n’est pas une bonne idée. Selon lui, cette mesure va en effet provoquer de nombreux « meurtres corona », comme il les appelle. « Cela va créer des situations parfois explosives », explique-t-il dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

D’expérience, M. Vermassen estime que la plupart des meurtres au sein du couple ont lieu le dernier jour d’un week-end prolongé. Or, avec ces fêtes de fin d’année particulières, il craint que certains couples qui vivent dans « de grandes tensions » n’aient pas l’occasion de se changer les idées. « Les mesures actuelles obligent des personnes qui vivent déjà dans une relation tendue à n’être qu’avec une personne qu’il ou elle ne tolère plus », poursuit-il.

Et, selon l’avocat, il existe un risque non-négligeable qu’à un moment, une étincelle pouvant mener au drame se crée. M. Vermassen invite donc ceux qui vivraient dans une relation conflictuelle à « éviter les tensions ». « Concentrez-vous sur les situations positives. Parlez par exemple des enfants que vous ne pouvez pas voir mais qui vous manquent tellement. Et si cela mène à une dispute, vous devez vous arrêter à temps. Sinon, cela pourrait dérailler ou nous ne savons pas où cela peut se terminer. Arrêtons-nous avant qu’il ne soit trop tard et soyons prudents en ces jours sombres », conclut-il.