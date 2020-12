Un prototype de la future fusée géante Starship de la société SpaceX s’est bien envolé mercredi lors d’un vol d’essai en altitude depuis la côte du Texas, mais l’atterrissage fut plus que dur: la fusée s’est écrasée dans une grande boule de feu.

«Super test. Félicitations à l’équipe Starship!» fut cependant le message affiché par SpaceX sur un bandeau devant l’image du tas de cendres qu’est devenu le grand cylindre de métal. SpaceX veut faire de Starship sa fusée de choix pour aller un jour sur Mars.

Le prototype de mercredi a décollé correctement, montant graduellement en altitude et selon une trajectoire apparemment droite. Puis l’un des trois moteurs s’est éteint, avant un deuxième. Après 4 minutes et 45 secondes de vol, le troisième s’est éteint et la fusée a commencé à revenir vers le sol, prenant la position couchée attendue.

Who among us hasn’t blown up a rocket? Exactly. Nothing but kudos for Elon Musk today. pic.twitter.com/0IbCTE7hL5 — ian bremmer (@ianbremmer) December 9, 2020

Quelques secondes avant l’atterrissage, les moteurs ont été rallumés afin de la remettre droite, en position d’atterrissage, et de ralentir sa chute. Mais la vitesse a semblé trop grande, et le contact trop brutal, et l’engin a explosé au sol.

Elon Musk, le fondateur de SpaceX, s’est félicité dans un tweet des étapes réussies: l’ascension, le changement de position en altitude, et la précision de la trajectoire jusqu’au point d’atterrissage.