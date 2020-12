Une Belge dévoile les coulisses du Snctm, le sex club des stars

Ancienne employée du Snctm, la Belge Debby Gommeren a raconté ce qu’il se passait dans ce club, l’un des plus exclusifs du monde. L’accès est réservé aux stars et aux personnes fortunées.

Avez-vous déjà entendu parler du Snctm ? Probablement pas, si vous ne faites pas partie de la jet-set et du show-business. En effet, ce club érotique, ou sex club, basé à Los Angeles est le plus exclusif au monde. Il est réservé aux stars et aux personnes très fortunées. Pour y accéder, il faut débourser 75.000 $ par an, soit 62.000 €. Il est également possible de prendre un « abonnement à vie » pour la modique somme d’un million de dollars.

Des orgies de luxe en toute discrétion

Mais que se passe-t-il à l’intérieur du Snctm ? Peu de personnes le savent. L’an passé, Damon Lawner, l’ancien patron de l’établissement, avait dévoilé quelques secrets sur les orgies de luxe qui y étaient organisées. « Nos clients peuvent faire avec nous, en toute discrétion, ce qu’ils ne peuvent pas faire à la maison », avait notamment expliqué Damon Lawner.

Vlaamse werkneemster doet boekje open over exclusieve seksclub van de sterren: “Wat hier gebeurt, tart alle verbeelding”https://t.co/VnHivDfaLT — HLN.BE (@HLN_BE) December 9, 2020

Cette semaine, c’est une Belge qui en dévoile un peu plus. Debby Gommeren est mannequin. Elle a notamment posé pour Playboy. Basée à Los Angeles, elle a travaillé pour le Snctm. Interrogée par Het Laaste Nieuws, elle a raconté comment se déroulaient ces parties fines. Elle décrit dans grandes fêtes luxueuses où tout est permis. Les hommes doivent porter des smokings et les femmes peuvent choisir de venir en tenue de soirée ou directement en lingerie.

Les smartphones interdits

Selon Debby, la grande majorité des clients sont des stars. Il y a également des politiciens. Pour entrer dans le club, il faut notamment écrire une lettre de motivation en présentant ses fantasmes et en décrivant ce qu’on peut apporter aux autres membres du Snctm. « Pendant l’événement, personne ne peut avoir un téléphone à portée de main, ce qui est une très bonne chose », indique la jeune femme et on comprend aisément pourquoi.

« Une énorme atmosphère sexuelle »

Les propriétaires aiment rester flous sur ce qu’il se passe réellement lors de ces soirées. Mais pour Debby, le sexe occupe bel et bien une place primordiale. « Il y avait du sexe à chaque fois, il y avait vraiment une énorme atmosphère sexuelle », décrit-elle.

Les noms des membres de ce club restent secrets. Mais depuis quelques années, des stars comme Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie ou encore Gwyneth Paltrow ont la réputation de fréquenter l’établissement.