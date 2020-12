The Wilds, un Lost féministe pour ados

Amazon Prime Video dévoilera ce vendredi 11 décembre les dix épisodes de sa nouvelle série originale, un teen drama survivaliste. The Wilds met en scène une bande de filles livrées à elles-mêmes sur une île déserte suite à un crash aérien.

La plupart d’entre elles ne se connaissent pas. Elles pensaient assister à un week-end détente de luxe entre filles mais leur avion finit dans l’océan. Les naufragées doivent alors s’organiser pour survivre sur une île déserte. Issues de milieux totalement différents, certaines s’affrontent, d’autres se rapprochent. Et petit à petit, des secrets sont découverts et des traumatismes refont surface. Les filles vont découvrir qu’elles ne sont pas sur cette île par hasard.

A première vue, on pourrait penser que The Wilds est une énième série girly pour ados. Mais pas de paillettes ici, on est davantage dans le « sauvage », à la Lost. Le féminisme en plus. Chaque épisode se concentre sur la vie pas très bling bling d’une des naufragées. On découvre son passé, ses secrets, et les épreuves qu’elle a vécus. The Wilds, sous ses airs légers, est en réalité une belle mise en évidence du mal-être grandissant des adolescents américains.

Un casting 100 % féminin

Des femmes, il y en a devant et derrière la caméra puisque c’est Sarah Streicher (Daredevil) qui est à l’origine de la série et -notamment- Amy B. Harris (Sex and the City) à la production. Au casting, on retrouve Rachel Griffiths (Six feet Under, Brothers and Sisters), Sophia Ali (le Dr. Dahlia Qadri dans Grey’s Anatomy), Shannon Berry (Jailbait, Hunters) ou encore Reign Edwards (Snowfall, MacGyver), mais aussi de jeunes actrices inconnues. Si elles surjouent parfois un peu, ces jeunes femmes offrent toutefois un vent de fraîcheur dans le monde des séries. Les adolescentes vont apprécier !

Amazon propose de visionner gratuitement le premier épisode (pendant une durée limitée) à partir du 11 décembre sur son site et sur les réseaux sociaux.