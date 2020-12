Situation inquiétante en Allemagne, où les records s’enchaînent

L’Allemagne a enregistré 23.679 cas de coronavirus en 24 heures, selon le dernier décompte jeudi par l’institut Robert Koch (RKI) à Berlin qui fait foi en la matière dans le pays frontalier de la Belgique. Le précédent record d’infections datait du 20 novembre, avec 23.648 cas rapportés.

L’institut a annoncé 440 nouveaux décès en un jour alors que la veille un record de 590 décès avait été enregistré.

Le nombre total de personnes qui sont décédées des suites de la Covid-19 est désormais passé à 20.372 en Allemagne. Plus de 1,2 million de personnes ont en tout été infectées dans le pays depuis le début de la pandémie.

La poursuite de l’augmentation des contaminations et décès s’inscrit dans un contexte de confinement partiel dans la République fédérale, qui n’a pas à ce jour permis de reprendre la maitrise de la seconde vague de l’épidémie.

«Le nombre de contacts» entre personnes «est trop élevé, la réduction du nombre de contacts est insuffisante», a déclaré la chancelière allemande mercredi. Elle a jugé «justifiées» les propositions visant à la fermeture au plus tard entre Noël et la mi-janvier de tous les magasins non alimentaires et des écoles notamment. Elle a aussi exhorté à réduire «au minimum» les contacts d’ici les fêtes, évoquant la possibilité d’avancer le début des vacances scolaires.