Polémique après l’annonce d’un événement « sans personnes blanches » à Saint-Gilles

Un événement soutenu par la commune de Saint-Gilles fait actuellement polémique sur les réseaux sociaux. Le collectif féministe bruxellois « Imazi.Reine » annonce en effet une discussion virtuelle « sans personnes blanches » ni « hommes ».

L’annonce évoque un « Safe-space en non-mixité sans hommes cis-hetero (oui aux mecs queer, oui aux personnes NB) et sans personnes blanches ».

A la lecture du caractère exclusif de ce texte, le sang du conseiller communal de Saint-Gilles Youssef Lakhloufi (MR) n’a fait qu’un tour. Il a en effet évoqué une « dérive racialiste et sexiste totalement inacceptable ».

J'ai été interpellé par un citoyen sur l'organisation d'un événement virtuel interdit aux blancs et aux hommes et soutenu par un centre culturel de @saint_gilles. Cette dérive racialiste et sexiste soutenue par une partie de la gauche est totalement inacceptable. pic.twitter.com/DvnTmuEXT2 — Lakhloufi Youssef (@LakhloufiY) December 9, 2020

Cette discussion virtuelle, coorganisée par le Centre Librex, l’asbl La maison du livre et le collectif bruxellois Imazi.Reine, avait pour titre « Pour une convergence des luttes non consensuelle. Entre antiracisme et misogynie, qu’en est-il de ‘nos hommes’? »

D’après Sudpresse, l’intitulé du post sur Facebook a été modifié, après plusieurs signalements faits auprès d’Equal.brussels, la plateforme bruxelloise pour l’égalité des chances qui soutient l’évènement.

Mais pour Sammy Mahdi, secrétaire d’État à l’Asile et la Migration: « Un évènement où les Blancs ne sont pas les bienvenus est problématique », a-t-il indiqué sur Twitter.

Een event waar blanken niet welkom zijn, ja dat is problematisch. Goed dat Lakhloufi (@MR_officiel) dit aankaart 👏 #consequent pic.twitter.com/i3yyXm3ZB4 — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) December 10, 2020

Alexia Bertrand, cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois, s’est, elle, demandée : »Un événement interdit aux blancs. C’est cela, le #MondeDApres? »