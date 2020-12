La première patiente au monde à recevoir le vaccin anti-Covid « se sent bien »

Margaret Keenan, 90 ans, a quitté l’hôpital après avoir été la première personne au monde à recevoir le vaccin anti-Covid de Pfizer/BioNTech, mardi. Tout sourire, elle affirme se « sentir bien », rapporte Metro UK.

Margaret a fait la Une des journaux du monde entier après avoir reçu sa première dose du vaccin de Pfizer/BioNTech ! Elle a quitté l’hôpital universitaire de Coventry, en Angleterre, mardi à 6h31. Arborant un grand sourire et tenant la main de son petit-fils Conor et de sa fille Sue, Margaret a dit se « sentir bien » alors qu’elle quittait l’hôpital après y avoir été admise quelques jours plus tôt.

« Tout a été un tel tourbillon »

«Hier a été une journée énorme pour moi et pour le reste du monde alors que nous cherchons tous à revenir à une sorte de normalité », a déclaré la grand-mère de 90 ans. «Tout a été un tel tourbillon et tout n’est pas encore vraiment retombé. Je me sens bien et je suis très heureuse de pouvoir rentrer chez moi et de passer du temps de qualité avec ma famille. Je voudrais dire merci à l’hôpital et à son personnel pour les soins et le soutien qui m’ont été apportés pendant mon séjour – ils ont été vraiment incroyables », ajoute Margaret.

« J’exhorte tout le monde à se faire vacciner »

« Ma famille et moi sommes très reconnaissants des commentaires positifs et des meilleurs vœux reçus. J’exhorte tout le monde à se faire vacciner au fur et à mesure qu’on leur demande de le faire », a encore déclaré Margaret, qui a souligné la «grande opportunité» de se voir offrir le vaccin.

Le Royaume-Uni est le premier pays occidental à commencer à vacciner sa population. Mme Keenan, qui fêtera son 91e anniversaire la semaine prochaine, a reçu la première des 800.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech qui sera distribué dans les semaines à venir.

Les premiers à être vaccinés sont les travailleurs de la santé, les personnes vivant dans des maisons de soins et les personnes âgées. Mardi, au premier jour de vaccination, 5.000 personnes ont reçu la première dose.