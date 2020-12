Hospitalisé lors du tournage de « Minuit dans l’univers », George Clooney raconte

Le film « Minuit dans l’univers », de et avec George Clooney, sera bientôt disponible sur Netflix. L’acteur et réalisateur américain se souviendra longtemps de ce tournage, lors duquel il a dû être hospitalisé d’urgence.

« Minuit dans l’univers » sortira le 23 décembre sur Netflix. Il s’agit d’une adaptation du roman de Lily Brooks-Dalton, sorti en 2016, « Good Morning, Midnight ». George Clooney y joue un scientifique solitaire stationné dans l’Arctique et atteint d’un cancer.

11 kilos de perdus pour le rôle

Le tournage du film a eu lieu durant l’automne 2019, en Finlande. Pour jouer ce rôle et interpréter au mieux le scientifique malade, George Clooney devait perdre du poids. Il a ainsi perdu 11 kilos. Mais après seulement quelques jours de tournage, l’acteur et réalisateur américain a commencé à se sentir mal. Il se plaignait notamment de fortes douleurs à l’estomac. Il a finalement dû être emmené d’urgence à l’hôpital. Les médecins lui ont diagnostiqué une inflammation du pancréas et il lui aura fallu quelques semaines pour s’en remettre.

« J’essayais trop de perdre du poids rapidement »

Cette hospitalisation est liée à sa perte de poids pour le rôle. « Je pense que j’essayais trop de perdre du poids rapidement et je ne prenais probablement pas soin de moi. Ça a pris quelques semaines pour aller mieux. En tant que réalisateur, ce n’est pas facile car on a besoin d’énergie. Nous étions sur ce glacier en Finlande, ce qui a rendu le travail beaucoup plus difficile », a déclaré George Clooney à The Mirror à l’occasion d’une interview en marge de la sortie de « Minuit dans l’univers ».

Mais au final, il estime que cette épreuve l’a aidé pour le rôle. « Cela a certainement aidé avec le personnage. C’est plus gros que tout ce que j’ai fait auparavant et c’était comme dompter l’indomptable pour y arriver. Mais c’était fun vous savez », a-t-il souligné.

Découvrez la bande-annonce de « Minuit dans l’univers »: