Les contrôles de police pendant les fêtes font (déjà) polémique en Flandre

L’utilisation de drones pour contrôler le respect des règles sanitaires ou le comptage des pizzas que des gens se font livrer, cela va trop loin, estime l’Open Vld, dont un député a interrogé jeudi la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden.

La zone de police limbourgeoise Carma a annoncé mercredi qu’elle recourerait à des drones équipés de caméras de chaleur afin de contrôler les citoyens durant les fêtes de fin d’année. Ces caméras devraient permettre de vérifier le nombre de citoyens se rassemblant pour Noël, étant donné qu’une personne isolée a la possibilité d’inviter seulement deux contacts chez elle.

Mais à peine mise sur la table, la mesure fait déjà polémique. Interrogé par VTM Nieuws, Matthias Dobbelaere-Welvaert, spécialiste de la protection de la vie privée, a notamment rappelé que la Chine a utilisé cette technique « peu éthique » au printemps. « Nous en avions beaucoup ri. Des gens approchés dans la rue par des drones, nous avions trouvé cela futuriste et inadmissible. Mais nous sommes maintenant pratiquement un an plus tard et de l’argent est utilisé dans des équipements pour surveiller les gens de cette manière et ainsi commettre une intrusion majeure dans leur vie privée », a-t-il déploré, avant d’admettre qu’il était « normal que la police soit présente et contrôle ».

Des pizzas polémiques

Dans la province d’Anvers, ce sont les propos de la gouveneure Cathy Berx qui n’ont pas manqué de faire réagir. Cette dernière a notamment expliqué que le nombre de pizzas que des particuliers se faisaient livrer pouvait constituer un indice d’infraction aux règles sanitaires.

D’un point de vue plus général, elle a annoncé qu’un contrôle accru du respect des mesures était prévu dans sa province afin d’éviter une flambée de l’épidémie après les fêtes. « J’espère que les conséquences de Thanksgiving aux États-Unis permettront de comprendre ce que nous risquons ici. Nous ne voulons pas d’une nouvelle vague après les fêtes », a-t-elle expliqué.

Mme Berx s’est également montrée en faveur d’un « périmètre délimitant les déplacements non essentiels » au moins « pendant les fêtes ». Une mesure « déjà rejetée en octobre » qui ne serait « pas sur la table » de nos politiques à cause de sa « difficulté de mise en œuvre en Belgique », a annoncé ce jeudi Yves Van Laethem dans la DH.

« Cela va trop loin »

Ces différentes sorties ont suscité l’inquiétude de plusieurs partis politiques qui ont interpellé la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, ce jeudi. «Des règles strictes sont nécessaires pour lutter contre la diffusion du virus et protéger notre santé mais ces contrôles doivent rester proportionnels et respecter des principes fondamentaux comme le droit à la vie privée et l’inviolabilité du domicile. Voler au-dessus du jardin des gens sans la moindre indication, c’est aller un point trop loin», a souligné Tim Vandeput (Open Vld).

Le chef de groupe N-VA, Peter De Roover, et le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, se sont également inquiétés de l’attitude que prendra la police à l’approche des fêtes.

«Nous faisons face à une crise sanitaire sérieuse qui impose de prendre des mesures sérieuses. Nous devons faire cesser les soirées corona. Mais, si nous devons nous demander si nous aurons la police devant notre porte lorsque nous recevrons bon-papa et bonne-maman, on risque de perdre le soutien de la population à des mesures pourtant nécessaires», a averti M. De Roover.

Le chef de groupe nationaliste a appelé le gouvernement à présenter sans tarder un projet de loi «corona» qui conforte juridiquement une partie des mesures prises, et à ne plus se contenter d’un simple arrêté ministériel. Des mois après le début de la crise du coronavirus, cela lui paraît indispensable.

L’importance de la proportionnalité

Une loi «pandémie» est en préparation, a assuré la ministre qui a aussi rappelé la nécessité de faire respecter des règles qui ont été décidées en comité de concertation, c’est-à-dire avec la N-VA. Jusqu’à présent, le Conseil d’Etat a validé ces règles (à l’exception toutefois de celles prises pour les cultes, ndlr), a-t-elle ajouté.

Mme Verlinden (CD&V) a insisté sur l’importance de la «proportionnalité» des mesures. L’utilisation de drones est une décision qui appartient aux polices locales dès lors qu’elles se respectent les dispositions légales, a-t-elle fait remarquer. Quant aux visites domiciliaires, elles sont déjà possibles.

«Ce n’est évidemment pas l’objectif que les limites soient franchies. J’ai particulièrement à cœur que le travail se fasse de manière proportionnée et dans le respect de la loi», a encore dit Mme Verlinden.