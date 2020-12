À défaut de marché de Noël, PE en construit un chez lui

Cette année, il n’y aura pas de marchés de Noël en Belgique. Alors que certains optent pour les marchés de Noël virtuels, l’humoriste belge Pierre-Emmanuel, alias PE, a décidé de créer le sien, dans son jardin.

« Il y a une semaine ma copine m’a dit : ‘Trop nul, il n’y a pas de marché de Noël…’ Du coup je me suis un peu chauffé et je lui en ai construit un », a raconté PE sur sa page Facebook. L’humoriste, ancien chroniqueur sur NRJ et La Première, s’est donc mis au travail. Avec beaucoup de créativité, un peu de bricolage et un budget d’un peu plus de 100 €, il a réussi à créer un mini marché de Noël dans son jardin.

Pierre-Emmanuel a utilisé du bois de récupération pour construire un petit cabanon, des chaises hautes et un sapin de Noël en bois. Il a ajouté un brasero, la star de ce confinement hivernal, et quelques guirlandes lumineuses. Le tour était joué !

Un marché de Noël qui respecte les règles

À la base construit pour sa copine, finalement, c’est toute la famille et les proches qui pourront en profiter, tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. PE reçoit au maximum quatre personnes par jour dans son marché de Noël. De plus, l’humoriste n’aura pas créé ce cadre féérique pour rien puisqu’il prévoit d’y tourner quelques sketchs qu’il diffusera sur les réseaux sociaux d’ici la fin de l’année, a-t-il dévoilé à la DH.

« Moi aussi je veux un mec qui me fait un marché de Noël »

Cette initiative originale n’est pas passée inaperçue auprès des 30.000 abonnés de la page Facebook de PE. « Tu nous donnes de la magie de Noël », « Quelle chouette idée. J’adore. C’est super beau en plus », « C’est trop bien! Bravo pour la motivation », « Moi aussi je veux un mec qui me fait un marché de Noël », peut-on notamment lire dans les commentaires.