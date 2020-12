EuroMillions: un Belge multimillionnaire, le jackpot de 200 millions € remis en jeu

Ce mardi, un Belge a remporté le gros lot à l’EuroMillions, devant ainsi multimillionnaire. Pourtant, le jackpot de 200 millions € du jeu, le plus élevé jamais atteint, n’a toujours pas trouvé preneur et sera remis en jeu vendredi pour la troisième fois.

5.684.144 €, c’est le montant qu’ont remporté six joueurs de l’EuroMillions ce mardi, en cochant cinq bons chiffres et une étoile. Parmi eux se trouve un Belge, qui est donc devenu multimillionnaire, et dont l’identité n’a évidemment pas encore été révélée. Voici les chiffres qu’il fallait cocher:

Les chiffres: 1 4 21 24 46 Les étoiles: 2 12

Nouveau tirage vendredi

C’est la deuxième fois que le jackpot de 200 millions €, le plus élevé jamais proposé par l’EuroMillions, était mis en jeu hier soir partout en Europe, et il n’a toujours pas été remporté. Il sera, par conséquent, remis en jeu ce vendredi. Dès que ce montant sera remporté, il sera rehaussé de 10 millions € supplémentaires pour le prochain cycle de tirages. La limite maximale de gains a toutefois été fixée à 250 millions €.

Depuis l’apparition du jeu en Belgique en 2004, le plus gros montant jamais remporté a été de 168 millions € en octobre 2016. L’EuroMillions, jeu de loterie disputé à l’échelle européenne, rassemble la Loterie Nationale belge et ses homologues autrichienne, française, irlandaise, luxembourgeoise, suisse, espagnole, britannique et portugaise.