Cinq raisons de louer des objets en 2021

Le débat achat contre location existe depuis de nombreuses années. Historiquement, l’habitude est clairement à l’achat: si Jules a besoin de quelque chose, il se rend au magasin le plus proche et il achète. C’est simple, rapide, pas toujours très écologique et ça prend de la place mais ça a un côté très rassurant. Et si Jules utilise l’objet fréquemment, il pourra le rentabiliser après quelques années.

Néanmoins, depuis quelques années, avec la diminution de la qualité des produits vendus, les espaces de stockage réduits dans les maisons et l’émergence du zéro déchet, la location a pris petit à petit de la place sur le marché. Les possibilités pour louer se sont multipliées. Dans certains cas, acheter plutôt que louer s’avère encore le choix gagnant, mais pour de plus en plus de personnes, le recours à la location comporte de nombreux avantages.

Louer? Acheter? Finalement, quelle décision prendre? Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous donnons dans cet article 5 avantages de la location de matériel.

Raison 1: Plus de choix

Pour être en contact permanent avec leurs clients et répondre à leurs besoins, les agences de location n’ont d’autre choix que de tenir leur assortiment à jour afin de répondre à tous les goûts de leurs clientèles… même les plus exotiques. Les sociétés de location sont souvent spécialisées en fonction des cas d’utilisation de leurs clients:

jardinage

bricolage

mobilité

engins de gros œuvre

événementiel

matériel sportif

matériel médical

…

Alors comment s’y retrouver parmi toutes les offres?

Bonne nouvelle ! Il est possible aujourd’hui de chercher, comparer et réserver des articles disponibles à la location de manière assez simple depuis votre canapé.

On a testé la plateforme de location aliloca.com qui regroupe plus de 5000 produits en location partout en Belgique. Approuvé !

Il est aujourd’hui possible de louer quasi tout. Même de petits outils.

Raison 2: Moins cher

Pour les objets que vous utilisez de manière ponctuelle, la location est moins chère que l’achat. En prime: pas besoin d’espace de stockage important, pas d’entretien, pas d’appareils défectueux, …

Il faut le reconnaître, si vous optez pour du matériel bas de gamme fabriqué en Chine, les prix d’achat sont généralement très attractifs. Par contre, avant d’acheter un produit, posez-vous la question suivante: « Dans combien de temps sera-t-il obsolète / cassé. Combien de fois par an vais-je en avoir besoin ». Gardez en tête qu’après 2-3 ans, un appareil peu utilisé a tendance à tomber fréquemment en panne. Pour le matériel multimédia, ce phénomène peut même s’accélérer car les connectiques et technologies changent rapidement.

Raison 3: Simplicité et conseils

Vous désirez encore avoir une raison supplémentaire pour passer à la location? Conseils d’experts et simplicité. Vous rendre chez un professionnel de la location, c’est disposer d’un point de contact à qui vous adresser en cas de question. Historiquement, la location était quelque chose de compliqué: difficile de trouver ce qu’on cherche près de chez soi, dur de comparer les offres, pas possible de réserver. Ceci est désormais de l’histoire ancienne grâce à l’émergence des plateformes de location d’objets comme Aliloca.com, Usitoo et Peerby. Et pour collecter le matériel? Certains proposent de se faire livrer !

Raison 4: Louer de la qualité plutôt qu’acheter bas de gamme

Si vous êtes bricoleur, sans doute avez-vous déjà pu constater la différence importante entre des outils bas de gamme et des outils de marque ! Il est possible de gagner plusieurs heures de travail si on est équipé. Vous hésitez à opter pour un outil de marque relativement cher? Le louer peut être le parfait moyen de le tester avant achat.

Raison 5: Minimiser vos déchets, maximiser votre espace

Dernière raison, et pas des moindre: louer, c’est aussi un état d’esprit. En louant uniquement ce dont vous avez besoin, vous devenez un acteur de la transition. Plus d’utilisations, moins de déchets. Vous soutenez des entreprises locales tout en économisant de l’espace dans votre maison.

Et vous, passerez-vous à la location en 2021?