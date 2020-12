Voici où a lieu la majorité des contaminations au coronavirus

Depuis quelques jours, les chiffres du coronavirus concernant les nouvelles contaminations et les hospitalisations ont tendance à (re)partir dans la mauvaise direction. Le travail du système de tracing est donc plus que jamais primordial. Il permet en effet de prévenir d’éventuels contacts contaminés, mais aussi de comprendre où ont lieu les contaminations.

Pour la semaine du 23 au 29 novembre, 8.780 contaminations ont par exemple été recensées en Flandre. Selon Sciensano, l’origine d’environ 40% de ces contaminations (3.484 cas) est toujours inconnue. On sait par contre que la majorité des contaminations connues a eu lieu dans le cadre familial (83,4%). « C’est aussi l’endroit où nous sommes le plus actuellement », réagit dans les colonnes de Het Laatste Nieuws Marc Van Ranst.

Mais le virologue pointe un autre endroit où les contaminations sont en plein boom : les entreprises. Si elles ne concernent que 5,5% des cas totaux, les chiffres y augmentent rapidement depuis quelques semaines. On a ainsi dénombré 192 cas dans des entreprises flamandes la dernière semaine de novembre, pour 79 la semaine précédente. « J’en ai pris note », poursuit Marc Van Ranst, avant de se montrer plus nuancé. « Mais nous ne pouvons pas non plus dire que c’est dans les entreprises que cela va mal actuellement. Et franchement, c’est raisonnable quand on compare aux autres sources de contamination. Partout où il y a des gens, il y a des infections, le risque zéro n’existe pas ».

Moins de télétravail qu’en avril

Le virologue estime cependant que certains employeurs ne privilégient pas le télétravail, pourtant obligatoire si possible. Pour défendre son idée, il a notamment pointé les nombreux embouteillages sur nos routes en matinée. Son hypothèse est également consolidée par Attentia, qui observe que « seulement » 32,5% des heures prestées le sont actuellement en télétravail. Or, en avril dernier, ce pourcentage avait grimpé à 41%.

Les autres sources de contamination sont les maisons de repos (5,8%), les lieux divers (3,2%), les écoles (1,9%), et les rassemblements exceptionnels, comme les funérailles (0,05%).