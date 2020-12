La pneumonie, l’insuffisance respiratoire, et l’insuffisance rénale compteraient parmi les complications associées à la Covid-19, confirme une vaste étude américaine menée auprès de plus de 70.000 patients.

Publiés dans la revue Canadian Medical Association Journal, ces travaux confirment certaines complications liées à la maladie, déjà mises en évidence par de précédentes études, mais en invalident d’autres comme une potentielle hausse du risque d’accident vasculaire cérébral.

Des traitements mieux adaptés

Quelles sont les complications les plus courantes associées à la Covid-19 ? Si certaines ont été mises en lumière dès le début de la pandémie, le doute subsiste concernant une poignée d’entre elles. Une équipe de chercheurs américains et canadiens s’est penchée sur le sujet en vue d’améliorer le diagnostic des patients et leur proposer les traitements les mieux adaptés.

« Comprendre l’éventail complet des problèmes associés à la maladie peut aider au pronostic, guider les décisions de traitement, et mieux informer les patients quant à leurs risques réels pour les diverses complications associées à la Covid-19 rapportées dans la littérature et les médias », explique le Dr William Murk, l’un des principaux auteurs de l’étude.

70.288 patients analysés

Les scientifiques ont utilisé une base de données rassemblant des demandes de remboursement de soins ambulatoires et hospitaliers anonymisés pour identifier 70.288 patients qui ont eu un rendez-vous de santé lié à la Covid-19 entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Les scientifiques ont essentiellement analysé les codes de diagnostic et mis en évidence ceux qui étaient plus importants après l’apparition de la maladie chez ces patients dont plus de la moitié a été hospitalisée.

Des complications plus fréquentes que d’autres

Parmi les complications les plus fréquentes associées à la Covid-19, figuraient la pneumonie (27,6% de risque absolu pour une personne ayant contracté la maladie), l’insuffisance respiratoire (22,6%), l’insuffisance rénale (11,8%), et l’infection ou l’inflammation systémique (10,4%). Les chercheurs ont également identifié le pneumothorax comme une complication, tout comme les troubles de la coagulation sanguine.

Les auteurs de l’étude précisent toutefois que la Covid-19 ne semble pas être associée à un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral, comme l’ont avancé certaines études antérieures.