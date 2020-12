Les déplacements bientôt limités en Belgique ? Un expert ouvre la porte à cette mesure

Pour le biostatisticien Geert Molenberghs, une limitation des déplacements pourrait devenir inévitable pour limiter la propagation du coronavirus.

C’est désormais confirmé, le nombre d’infections et d’admissions à l’hôpital se stabilise dans notre pays. En moyenne, 2.154 nouveaux cas par jour ont été enregistrés du 29 novembre au 5 décembre. Cela représente une modeste diminution de 7%. Les hospitalisations ont, elles, diminué de 6% sur une base hebdomadaire, bien que la moyenne soit plus élevée que celle publiée hier, ce qui confirme que les admissions sont plus nombreuses au cours des derniers jours.

Nous sommes donc encore loin des 800 contaminations et 75 hospitalisations quotidiennes nécessaires pour envisager un déconfinement. « A ce rythme, nous attendrons dans 14 semaines la barre des 800. Sans nouvelles mesures, nous ne maîtriserons pas le virus et une personne dans notre pays continuera de perdre la vie toutes les 14 minutes à cause de la Covid-19 », a ainsi alerté le professeur de la VUB Dirk Devroey. Ce dernier estime que la stagnation des cas s’explique par un manque d’adhésion aux mesures actuelles d’une partie de la population.

Cijfers dalen nog met 7%. Aan dit tempo halen we pas binnen 14 weken de drempel van 800. Zonder bijkomende maatregelen zullen we het virus niet bedwingen en blijft er in ons land elke 14 minuten iemand overlijden aan COVID-19. pic.twitter.com/90j3LdHiMC — dirk_devroey (@dokter_devroey) December 9, 2020

Trop de déplacements

Son collègue Geert Molenberghs, professeur à l’UAntwerpen, estime également que de nouvelles mesures sont nécessaires pour entraver la progression du virus. Il a ainsi pointé dans la presse néerlandophone qu’il y a « toujours trop de déplacements » dans notre pays. « Cela signifie qu’il y a également des contacts. Il est important que les règles soient bien suivies. Et si elles ne sont pas suffisantes, nous devons en prendre des nouvelles », a-t-il expliqué.

Parmi les mesures envisagées, M. Molenberghs avance une limitation des déplacements « comme nous l’avons vu faire dans certains pays, dont l’Irlande, où la mobilité a été limitée à un périmètre de circulation ». Du 19 octobre au 1er décembre, les Irlandais ont en effet vu leurs déplacements être limités à cinq kilomètres autour de leur domicile.

La situation s’est depuis améliorée dans le pays. Depuis une semaine, environ 270 cas y sont comptabilisés quotidiennement, pour plus de 1.000 à la mi-octobre.