Une licorne empaillée vendue aux enchères

Vous en avez les moyens et vous êtes à la recherche d’un cadeau original pour Noël ? Pourquoi ne pas craquer sur cette magnifique licorne, de taille réelle et empaillée ? L’animal mythique sera vendu aux enchères le 12 décembre prochain.

C’est une vente pour le moins originale qui aura ce samedi 12 décembre à Londres. En effet, la maison Hansons va mettre aux enchères une magnifique … licorne. L’établissement précise dans l’annonce que cette licorne empaillée est « unique en son genre, avec ses ailes de cygne détachables ». L’animal légendaire est monté sur une plaque en métal et est en excellent état.

Un animal imposant et précieux

Mieux vaut avoir de la place chez soi pour l’exposer puisque cet objet de collection mesure plus de 2 m de haut et 1,7 m de long. Lorsque les ailes de la licorne sont déployées, elle fait 1,88 m de large. L’acquisition de cette pièce unique n’est cependant pas à la portée de tous. Les enchères commencent à 6.000 £ (6.600 €) et Hansons Auctioneers estime qu’elle devrait partir entre 10.000 et 20.000 £ (entre 11.000 et 22.000 €).

Un nouvel envol

Réalisée sur commande par un artiste, expert en taxidermie, cette gigantesque licorne blanche était jusqu’à présent exposée dans un café du sud-ouest de Londres. A partir de 12 décembre, elle prendra un nouvel envol.