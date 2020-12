Un nouveau mystérieux monolithe découvert dans un pays voisin

Un mystérieux «monolithe de métal» est apparu dans une lande du nord des Pays-Bas, ont confirmé lundi les autorités, après la découverte d’objets similaires aux Etats-Unis, en Roumanie et au Royaume-Uni.

Des randonneurs ont découvert l’objet dimanche sur un terrain privé proche de la réserve naturelle du Kiekenberg dans la province de la Frise, selon Imke Boerma, porte-parole de Staatsbosbeheer, l’organisation néerlandaise des gardes-forestiers.

«Nous savons qu’il a problablement été installé ce week-end car des randonneurs qui marchaient là l’ont trouvé. Mais nous ne savons pas comment il est arrivé à cet endroit», a confié Imke Boerma.

Fourth monolith discovered in the Netherlands, after a series of fakes. Covered in ice with no visible footprints nearby suggesting who placed it. Located in the Kiekenberg nature reserve. #netherlandsmonolith #utahmonolith #romaniamonolith #CaliforniaMonolith pic.twitter.com/e1erWZuJuy

