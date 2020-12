Un masque futuriste, à la Daft Punk, pour se protéger du coronavirus

Un modèle de masque qui offre une protection contre le coronavirus et la pollution, mais qui permet aussi de conserver son anonymat, cartonne grâce au financement participatif. En quelques jours, il a récolté près de 200.000 €.

Des designers américains ont dévoilé Blanc, un modèle de masque futuriste et innovant. Ce masque de protection a la particularité de couvrir l’entièreté du visage. Il est équipé de deux filtres HEPA qui permettent de purifier l’air. Selon ses créateurs, cela lui permet d’être une protection efficace contre le coronavirus mais aussi contre la pollution, la fumée ou encore le pollen par exemple.

Sécurité et anonymat

Ce n’est pas tout, en plus de la sécurité, le masque Blanc mise aussi sur l’anonymat qu’il procure. « Dans un monde où la vie privée est de plus en plus envahie, aussi bien en ligne que dans le monde réel, vous avez parfois besoin de garder le contrôle sur votre identité, loin des caméras à reconnaissance faciale et des espions », mettent en avant les créateurs en ajoutant qu’il s’agit d' »un moyen de protéger sa vie privée et de reprendre le contrôle sur son identité visuelle, ses émotions et ses expressions ».

Enfin, le masque joue la carte de la personnalisation avec la possibilité d’opter pour une multitude de couleurs, de motifs et même de matériaux. De quoi se la jouer Daft Punk !

Près de 200.000 € récoltés

Bien qu’il pose de nombreuses questions. Ce masque rencontre un grand succès sur Kickstarter, la plateforme de financement participatif sur laquelle il a été lancé. En quelques jours, il a séduit plus de 2.000 contributeurs et récolté 186.000 €, soit près de dix fois plus l’objectif initial.

Les créateurs prévoient de commercialiser leur masque au prix public de 149 $, soit environ 123 €, mais les internautes qui décident de soutenir le projet bénéficient d’une réduction allant jusqu’à -50 %. Les premiers modèles devraient être livrés en mars 2021.