Que sait-on du SARS-CoV-2, un an après son apparition ?

Voilà près d’un an que le nouveau coronavirus est apparu, bouleversant nos vies et endeuillant les familles aux quatre coins de la planète. Si on en sait bien plus aujourd’hui sur le SARS-CoV-2, des interrogations persistent. Interrogé par la RTBF, Emmanuel André a fait le point sur l’état des connaissances.

Fin décembre 2019, le bureau de l’OMS en Chine faisait état de l’apparition d’un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. Près d’un an plus tard, les chiffres de la pandémie sont vertigineux : plus d’un million et demi de morts et plus de 67 millions d’infections officiellement diagnostiquées dans le monde.

Depuis des mois, des scientifiques du monde entier multiplient les recherches afin de cerner au mieux ce virus. À l’heure actuelle, que sait-on vraiment du SARS-CoV-2 ? Et quelles zones d’incertitudes demeure-t-il ?

Une famille rapidement identifiée

Très rapidement, ce nouveau virus venu de Wuhan a été catégorisé dans la famille des coronavirus. Grâce à sa séquence génétique, les similarités avec le SARS-CoV (à l’origine de l’épidémie en 2002) ont rapidement été identifiées. Et grâce à elles, les recherches ont pu être relativement rapides.

Interrogé par la RTBF, Emmanuel André note que l’une des particularités de ce nouveau coronavirus est que, dans la majorité des cas, il ne provoque pas ou peu de symptômes. Ce qui lui permet de se propager plus rapidement dans la population.

Quid des mutations ?

Si le virus a pu muter, il ne faut pas pour autant trop s’en inquiéter dans l’optique de la vaccination souligne le virologue belge : « le virus n’a pas énormément de possibilités pour se modifier. S’il se modifie trop, il ne sera plus viable. La grande majorité des mutations vont faire qu’il va plutôt perdre en virulence et donc ce sera à son désavantage », rassure-t-il.

Néanmoins, le risque zéro n’existe pas (même si le risque est minime) : une mutation pourrait rendre le vaccin moins efficace. Afin de s’en prémunir, l’évolution des génomes doit être contrôlée à travers le monde.

Alors, saisonnier ou pas ?

La question a souvent été posée : le SARS-CoV-2 est-il sensible aux saisons ? Installé chez nous en hiver, il a été moins virulent durant les mois d’été. Mais avec l’arrivée de l’automne, les courbes se sont à nouveau envolées. Faut-il en conclure que le virus est saisonnier ?

Emmanuel André nuance : « Ce n’est pas un virus qu’on va voir comme purement On/Off comme certains virus qu’on ne voit pas en été, mais il y a une tendance saisonnière qui semble se profiler ».