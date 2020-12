« L’enseignement n’était pas suffisamment préparé à la deuxième vague »

Les débats concernant le budget 2021, se sont tenus ce lundi en deux tours de discussions. Après avoir discuté de la politique et des finances, les élus ont notamment évoqué le secteur de l’enseignement.

Colin Kraft s’est exprimé au nom du CSP. Le député de l’opposition s’est montré très critique par rapport au gouvernement en matière d’enseignement.

Dans son allocution, il a reproché un manque d’organisation et de prévision dans l’enseignement. «Au printemps, dans l’urgence, les écoles ont été mises à l’arrêt. C’était, à ce moment-là, la meilleure solution. En été, on parlait déjà d’une seconde vague de Covid, c’était juste une question de temps. On savait qu’il faudrait équiper les élèves en matériel informatique, on savait qu’il faudrait régler le problème des bus scolaires remplis, on savait qu’une forme d’enseignement hybride devrait être mise en place. Pourtant, les mois d’été n’ont pas été mis à profit comme il l’aurait fallu et le gouvernement a agi beaucoup trop tard», a regretté Colin Kraft, du CSP.

L’élu de l’opposition est ensuite revenu sur les mauvais résultats obtenus par les élèves germanophones lors des tests PISA. Il estime que le gouvernement devrait investir davantage dans les enseignants qui transmettent le savoir et les connaissances aux élèves.

Des difficultés pour les élèves

Alain Mertes, de Vivant, a pour sa part souligné la mauvaise communication des autorités concernant le port du masque avant de s’exprimer quant à l’enseignement à distance et l’enseignement hybride mis en place et les difficultés ou les dérives que cela peut entrainer. Les élèves sont invités à faire leurs exercices et à évoluer seuls, a expliqué le député qui estime que le rôle de l’école est de s’assurer que les élèves ont intégré la matière et de leur donner des explications. L’élu du groupe Vivant est aussi revenu sur le statut et le salaire des gardiennes à domicile qui doivent être revus à la hausse.

L’écologiste Andreas Jerusalem a évoqué les 80 millions € d’investissements prévus pour l’enseignement et a insisté sur la nécessité d’une bonne collaboration entre les différents acteurs. L’écologiste est lui aussi revenu sur la petite enfance et l’augmentation du nombre de places de garde disponibles. «Alors que le nombre de places augmente, il faut prendre en considération que le nombre de gardiennes a tendance à diminuer».

Andrea Jerusalem a également plaidé pour un renforcement du secteur de l’enseignement pour lutter contre la pénurie d’enseignants dont plus de la moitié sont âgés de plus de 45 ans.

Les débats se poursuivront mardi soir avant un vote du budget prévu jeudi.