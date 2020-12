Elle tombe gravement malade après avoir mangé un sushi périmé

Le docteur youtubeur Chubby Emu a consacré une vidéo au cas d’une patiente tombée gravement malade après avoir mangé un sushi vieux de cinq jours.

Si vous avez déjà hésité à manger un sushi qui est resté quelques jours dans votre frigo, voilà qui devrait vous en dissuader. C’est le professeur Chubby Emu, dont la chaîne YouTube est suivie par 1,7 million de personnes, qui est revenu en détail sur la mésaventure d’une mère de famille de 34 ans.

Un sushi qui était depuis cinq jours dans le frigo

Cette femme a pris la décision de manger un sushi qui était dans son frigo depuis déjà cinq jours. Elle sentait bien que l’aliment n’était plus très frais et que le poisson était un peu amer. Mais tout était fermé et elle n’avait rien d’autre dans son frigo. Elle a donc décidé d’ajouter de la sauce soja pour masquer le goût et elle a mangé le sushi. Une erreur qui a eu des graves conséquences.

Des crampes, des insomnies et des hallucinations

Les maux de cette patiente n’ont pourtant pas été immédiats. Quelques semaines après avoir mangé le sushi périmé, elle a commencé à avoir des insomnies et à être dérangée par des grosses crampes d’estomac. En plus de ces symptômes, il lui arrivait de s’uriner dessus pendant la nuit et d’avoir des hallucinations visuelles. Elle voyait notamment des insectes et des petites créatures étranges grouiller sur les murs.

Infectée par le ténia du poisson

La mère de famille ne savait pas trop si ces troubles étaient dus à ses insomnies. Finalement, elle a quand même décidé de se rendre à l’hôpital. Il aura fallu plusieurs mois aux docteurs et aux spécialistes pour trouver le bon diagnostic. En analysant les selles de la patiente, ils ont découvert des milliers d’œufs provenant d’un ténia du poisson. Ce ver parasite peut se transmettre en mangeant de la viande ou du poisson crus ou mal cuits comme des sushis ou encore du tartare.

Il peut vivre jusqu’à dix ans dans l’organisme

Le ténia du poisson peut vivre jusqu’à dix ans dans l’organisme et se développer pour attendre 10 mètres. Il se nourrit en absorbant les nutriments, les minéraux et les vitamines de son hôte. Dans le cas de cette femme, c’est la carence en vitamines B12 qui a engendré les insomnies et les hallucinations. Une fois diagnostiquée, elle a été traitée et elle s’est complètement remise. Une chose est sûre, elle ne mangera plus jamais de sushi périmé, même si elle n’a plus rien dans ses placards !