VIDEO. Le bel hommage de ces élèves à leur professeur via zoom

Après des mois de cours dispensés via Zoom, ces élèves ont eu la plus belle des idées pour remercier leur professeur de son investissement.

Voilà des mois que les enseignants se démènent pour dispenser leurs leçons par visioconférence. Préparer des cours adaptés, gérer le matériel, faire comprendre la matière, garder les étudiants motivés… C’est un défi au quotidien.

Adam Shrager est l’un de ces enseignants dont le travail a été bouleversé par la pandémie. Cela fait maintenant des mois qu’il n’a plus vu ses étudiants, si ce n’est pas écran interposé. Professeur de statistique dans le New Jersey, il enseigne la journée à des lycéens et le soir à des étudiants universitaires.

Un cours inoubliable

Mercredi dernier, il donnait son dernier cours de statistiques pour le semestre. «Je me logue dans la classe virtuelle et me retrouve face à une mer d’écrans noirs. Cela n’était pas normal. Mes étudiants enclenchent leur caméra à chaque cours», raconte l’enseignant de 54 ans à BuzzFeed.

Adam a alors pensé qu’il rencontrait des problèmes de connexion internet. Quelques secondes plus tard, toutes les caméras se sont allumées. Le professeur faisait face à un mur de remerciements !



« C’est la chose la plus chouette que j’aie jamais vue », s’est-il écrié. Chaque étudiant tenait une feuille avec un mot pour remercier Adam d’être un enseignant si attentif et investi.

L’une de ses étudiantes a partagé cette belle surprise via TikTok. Si vidéo a rapidement fait le buzz sur la toile.

« Ce n’est pas notre métier »

« J’étais tellement touché, c’était si beau », raconte le professeur. « Je ne veux pas donner l’impression de me vanter, mais c’était un message authentique reconnaissant l’effort herculéen qu’il m’a fallu pour enseigner à cette classe dans ce contexte.»

Sur Facebook, il a expliqué pourquoi cette petite attention avait tant compté pour lui. « Cela fait plus de vingt ans que j’enseigne, et ce semestre a été le plus compliqué de toute ma carrière (comme pour beaucoup d’enseignants et d’élèves d’ailleurs). Ça demande plus de travail que ce que je n’en ai jamais fourni en enseignant en classe. Littéralement, je passe mes journées assis à regarder un ordinateur et à parler aux gens. Tout ce que je faisais (corriger des devoirs, rencontrer les élèves, passer des heures au bureau…), tout se fait par écran. Ce n’est pas pour cela que l’on enseigne. Ce n’est pas ça, ce métier. »

Et de conclure : « mais apparemment, ce travail de dingue que j’ai fourni a vraiment permis d’apprendre les statistiques. Parfois, il suffit d’un merci. »